Seydişehir'de belediye ile muhtarlar derneği arasında yardım protokolü imzalandı
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Seydişehir'de belediye ile muhtarlar derneği arasında yardım protokolü imzalandı

Seydişehir'de belediye ile muhtarlar derneği arasında yardım protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediye Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği arasında yardıma muhtaç aileler ve okuyan öğrencilere yardım yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Seydişehir Belediye Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği arasında yardıma muhtaç aileler ve okuyan öğrencilere yardım yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Karaaslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Uyanık arasında imzalanan protokol gereği nakdi ve ayni yardımlar Seydişehirli ve Seydişehir dışında yaşayan yardıma muhtaç aileler ve öğrencilere yapılacak.

Başkan Tutal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhtarlar derneğimizle birlikte imzaladığımız protokol gereği oluşturacağımız komisyon yardıma muhtaç ailelilerimizi ve öğrencilerimizi belirleyerek kriterlerini bizlere bildirecek. Bizler de bu kişilerin yardıma uygunluğunu inceleyerek kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumlar ve kişilerden derneğimize yapılan yardım ve bağışlardan belirlenen oranda kendilerine gerekli yardımda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Seydişehir'de belediye ile muhtarlar derneği arasında yardım protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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