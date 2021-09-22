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Seydişehir Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Seydişehir Belediyesi, bir parkta vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sundu.

Seydişehir Belediyesi, bir parkta vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sundu.

Belediye ekipleri, ilçedeki Milli İrade Meydanı ve Hükümet Konağı yanında bulunan parka Wi-Fi kablosuz internet cihazı yerleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Hemşehrileri ve öğrencilerden gelen talepleri yanıtsız bırakmadıklarını aktaran Tutal, " Milli İrade Meydanı ve Hükümet Konağı yanında iki farklı noktaya monte edilen ve 7'den 77'ye herkesin ücretsiz olarak yararlanacağı ücretsiz internet hizmetimiz başladı. Ücretsiz internet uygulamasından faydalanmak isteyen herkes, telefon veya tabletinden kablosuz ağlardan Seydişehir Belediyesi adına bağlanacak. Ekranda oluşan yeni kullanıcı bilgilerinden şifre oluşturarak daha sonra kullanıcı girişinden oluşturduğu şifreyi girerek bölgede internetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor."ifadesini kullandı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Seydişehir Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti - Haberler
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