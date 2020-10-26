Sevme sözleri nelerdir? En güzel sevme sözleri, iltifat sözleri, efsane sözler, kısa aşk sözleri, en güzel sözler hangileridir?

En güzel sevme sözleri, iltifat sözleri, efsane sözler, kısa aşk sözleri, en güzel sözler ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. En iyi sevme sözleri nelerdir? En iyi iltifat sözleri hangileridir?

En güzel sevme sözleri, iltifat sözleri, efsane sözler, kısa aşk sözleri, en güzel sözler ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. Özlüsözler nelerdir? En güzel kısa aşk sözleri hangileridir? Sözleri okurken hemen geçmeyip en az bir dakika olsa da üzerinde düşününce o zaman sözlerin büyüsünü fark edebileceksiniz. İşte en güzel sevme sözleri, iltifat sözleri, efsane sözler, kısa aşk sözleri, en güzel sözler haberimizde...

SEVME SÖZLERİ

Sensiz geçen bir an, en derin boşluktur bana, o yüzden hep sen ol yanımda.

Sen varsın ya, artık kimse beni yalnız bırakamaz.

Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.

Ne bakmaya doyuyorum ne de ne de bakarken doyuyorum sana.

Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.

Senin dünyan kararsın bir ben aydınlatayım aşkımla

Benim en büyük sırrım sensin. Kimseye anlatamam, sadece yaşarım o sırrı.

Yanında uyanmak bir rüyanın gerçekleşmesi ve güne başlamanın en güzel gerekçesidir.

Gülüşünü göremediğim ve hissedemediğim gün, büyük ihtimalle ölmüş olduğum gündür.

Bir kurşun ol saplan kalbime, çıkarırsam namerdim.

Sonuna kadar birbirimizi sevelim ve bizi çekemeyenleri çatlatalım.

Gördüğüm en güzel rüyasın ne olur uyandırma beni.

İsmim aynı isim ama sen söyleyince dudaklarından damlayan bal gibi oluyor.

Ne kadar uzakta olursak olalım, hep aynı gökyüzünü paylaşmış olacağız.

Bir gün aynı deftere seninle imza atmak istiyorum.

Sevdiğiniz kişi tarafından sevilme duygusuna hiçbir duygu eşit olamaz.

Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım.

Ben bir deliyim, sürekli adını sayıklayan.

Sana bir gül vermek istiyorum ama korkuyorum sevgilim, ya seni görünce utanır da solarsa diye.

Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni.

Güzelliğin aklımı başımdan alıyor ve sonra bırakıyorum işi gücü.

Kim ne derse desin sen benim duymak istediğim tek şarkısın.

Sen günaydın demeden günüm iyi geçmez benim.

Yağmurları sevmezdim ta ki altında seninle ıslanıncaya kadar.

Aşk bir sonsuzluksa bırak sana bakayım doyasıya.

Biz sevdamızı çöpte bulmadık ki çöpe atalım.

Sen gittiğinde seni özleyecek kadar değil, eksik kalacak kadar seviyorum.

Sen aşkın en güzel çiçeğe konmuş halisin. Seni seviyorum gülüm.

Olduğun yerde ne aya gerek var ne de güneşe. Karanlığımı aydınlatanım seni seviyorum.

Yanımda olsan şimdi, nasıl da sevesim var seni.

Aynı şehir ya da dünyanın bir ucu olması fark etmiyor sevgin içim oldukça!

Seni ve sana ait olan her şeyi çok seviyorum sevgilim.

İLTİFAT SÖZLERİ

Mucizelerden bahsediyordum. Tam o sırda gözlerin geldi aklıma.

Benim için mutluluğun tanımı, seninle birlikteyken geçirdiğim vakittir.

Mavi gözlerin, gökyüzü oldu dünyamın.

Seni gören kelebekler, narinliğin karşısında mest olur.

Parlayan gözlerin ile karanlık gecelerime ay gibi doğuyorsun.

Sabah olmuş. Sen mi uyandın yoksa gönlüme güneş mi doğdu.

Huzur kokuyor geçtiğin her yer.

En güzel manzaramsın benim, seyretmeye doyamadığım.

Öyle bir duru güzelliğin var ki, seni gören şairler bile adına günlerce şiir yazardı.

Gözlerinin hareketi bile yeterbenim aklımı başımdan almaya.

Seni kelimeler ile anlatmak çok zor. Muhteşem desem yine eksik kalıyor anlamın.

Güller bile kıskanır seni gördükleri zaman kendi güzelliklerini.

Hiç yazılmamış bir şiirsin sen, daha önce eşi benzeri olmayan.

Bu kadar muhteşem olamaz bir insan. Bu kadar kusursuz bu kadar mükemmel.. Kirpiklerinin dizilişi bile sırayla senin.

Adım şaire çıktı civarda. Kimse senin şiir olduğunun farkında değil henüz.

Senin güzelliğini anlatmaya dünyalar değil, lisanlar bile yetmez.

Etkili gülüş kavramını ben senden öğrendim.

Seni yanlışlıkla cennetten düşürmüşler. Dünyada yaşayan bir meleksin sen.

Seni anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Nasıl anlatacağımı bilemediğim için seni kimselere anlatamıyorum.

Gözlerinin gördüğü her yer benimdir. Bakışına şahit olan h er toprak benim de vatanımdır.

Gözlerinle baharı getirdin garip gönlüme.

Bir gülüşün ile çiçek açıyor bahçemdeki her bir çiçek.

Yuva kokuyor kucağın. Sarılınca seninle yuva kurası geliyor insanın.

EFSANE SÖZLER

Yanında sevenin yoksa samur kürkün olsa ne fayda.

Seni üzmeye çalışana; gülmek, vereceğin en güzel cevaptır.

Seni sevmeyenin peşinden koşacağına, seni sevene emek harca.

Kötü gününde yanında olmayanı, iyi günün de sen arama.

Bugün kötü bir günse, boşver. Yarın, güneş yeniden doğacak.

Sinirliyken karar alma. Öfken dindiğinde, üzülen sen olursun.

Senden zayıfı asla küçük görme. Unutma ki; senden güçlüsü illa çıkacaktır.

Aşk, kapını bir gün çalacaktır. Yeter ki, doğru kapının önünde beklemeyi bil.

Hayat bir tiyatro ama hayatına birilerinin suflör olmaması da senin elinde…

Seni seviyorsa sevdiğin, en büyük ödüle ulaştın demektir.

Herkesin ağzı var. Fakat marifet, onu kullanmayı bilmektir.

Allah sana iki göz vermiş, sen niye bana körsün?

Parayla her şeyi satın alabileceğine inanan insanlar, bu dünyadaki en fakir insanlardır.

"En mutlu insan kimdir?" diye sorsalar. "Kimseden bir şey beklemeyendir. " derim.

Söylediğin sözlerden çok, söylemediklerin acıtıyor canımı.

Sana inanamam gerektiği halde inanıyorsam, aptal olduğum için değil. İnanmayı seçtiğimdendir.

Güzel seven kadınlar, neden hep değmeyecek adamları seviyor?

O günden sonra bakamadım kimseye. Seni görürüm diye.

Arkamdan konuşanlara bir çift sözüm var. Finish'e ulaşmak için önde olmanız gerekir.

Senin gözlerine bakınca, buz olsam eririm.

Kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyorsun da, ben ipek tercih ediyorum.

Bana en büyük zararı sigaram değil, sevgime değmeyecek insanlar veriyor.

Suskunluklarını asaletlerinden sayıyorlar, kelime dağarcığı dar olanlar.

Sevgimle seni ehlileştirebilirim sanmıştım. Sokaktaki köpek kadar olamadığını unutmuşum.

Ben senin elini tutarken utanırdım. Sen başka şeyleri tutarken utanmamışsın.

KISA AŞK SÖZLERİ

Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde…

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…

Ve aşk. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamaktı.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter.

Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.

Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk'a vefalı olan gelsin.

Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.

Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.

Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.

Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir…

Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.

Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır.

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım…

Aklımda olduğun sürenin yarısı kadar yanımda olsan, hiç sorun kalmayacak gibime geliyor.

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme…

Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan tek histir…

Bir kişiyi sevmek kolaydır, vazgeçmek zordur.

Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var.

Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek.

Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır.

Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem.

Sana kötü bir haberim var aşkım. Seni dünden daha çok özlemişim...

Bugün günlerden ne? Yoksa sensizlik ertesi mi?