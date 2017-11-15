Van'da bir iş kadını Sevgi Başıbüyük tarafından yürütülen "Sevginin Melekleri Projesi" kapsamında, yaklaşık bin 200 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı.



Vanlı iş kadını Sevgi Başıbüyük öncülüğünde başlatılan projede gönüllüler, Çatak ilçesi Sözveren İlköğretim Okulu ve Ağaçlık İlköğretim Okuluna giderek öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı.



Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl il genelindeki 18 okulda yaklaşık bin 200 öğrenciye yardım malzemesi dağıttıklarını söyledi.



Geçen yıl Van'da 500 öğrenciye proje kapsamında yardım yaptıklarını anlatan Başıbüyük, "Proje kapsamında çocuklara atkı, bere, mont, ve bot dağıtıyoruz. Projemizi her geçen yıl daha da büyüterek daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Biz ufak bir dokunuşla çocuklarımıza büyük bir gelecek sunabiliriz. Bunun için bizler de elimizden gelen desteği sunmak istiyoruz." dedi.



Kış mevsimiyle birlikte okullara giden çocukların sıkıntılarının daha da artığını kaydeden Başıbüyük, çocukların zorlu kış sürecini atlatabilmesi için katkı sunmak istediklerini ifade etti.



Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, bu yardımların anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı.



Yardımların ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşıldığını aktaran Akgül, bu tarz yardımların devam etmesi gerektiğini söyledi.