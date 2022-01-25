Sevgiliye kısa sözler nelerdir? Sevgiliye söylenecek güzel sözler nelerdir? Sevgiliye en güzel sözler nelerdir?

Aşk en güzel duygudur insanoğlunun yaşadığı. Yaşadığı bu duyguyu dile getirerek karşısındakine aktarır. Bunu yaparken de en güzelini ve iyisini yapmaya çalışır. Çünkü delicesine aşık olduğudur karşısındaki.

Aşkını sevgiliye anlatmakta zorlanan kişiler içinde şairler devreye girmiştir. Sevgiliye söylenecek en güzel sözleri, sevgiliye söylenecek romantik sözleri şairler daha ustaca dile getirmiştir. Bizde bu yazımıda şairlerin yazdığı sevgiliye söylenecek kısa sözlerini, erkek sevgiliye güzel sözleri ve sevgisini uzunca anlatmak isteyenlere sevgiliye söylenecek uzun sözler şeklinde derleyip topladık. İşte o güzel sözler.

SEVGİLİYE KISA SÖZLER

-Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin. Çıkarası yok, çıkası yok, çıkarasım yok.

-Sevda gelince akıl gidermiş.

-Çünkü sen uçurum kenarındaki en güzel yaşam belirtisisin.

-Sen, en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin.

-Şiir biter, şair gider, çay biter, zaman biter, gece geçer, sevgim sonsuz kalır.

-Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

-Benim için hayat sen, nefes sensin.

-Yürekten gözlere sızan aşk kimseden gizlenemez.

-Aşk denizinde sen diye diye boğuldum ben.

-Düşlerimden öp beni. Belki sen kokar yarınlarım.

-Yıkık şehrimin ortasına bir gülüşünle lunapark inşa ediyorsun.

-Keşke herkes benim kadar şanslı olsa. Çünkü bilirdim gözlerindi güneşin doğuşu benim için.

-Ömür dediğin şey bu kadar kısayken neden sana sürekli seni seviyorum demeyeyim?

-Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki 'ömrüm' olur musun?

-Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm.

-Aşk yeryüzünden gökyüzüne kanatlanmamızdır.

-Gözlerinde bir şey var, bana cenneti yaşatıyor.

-İkimizin nefesiyle ısınan evi, hangi mevsim soğutabilir kİ.

-Sen öp geçmezse o da yaramın ayıbıdır.

-Verdiğim son nefese kadar ellerim ellerinde, gözlerim gözlerinde ve sevgin tam kalbimin üzerinde olacak.

-Güzel olan her şey sanki sende toplanmış.

-Koca denizleri geçen kişi bir damla sevdada boğulurmuş.

-Ve sen geldin, güneşim batmaz oldu.

-Beklemek lazım… Gönlü hoş tutanı, gönülde yer bulanı, başka gönülde gözü olmayanı…

-Sonra gülüşün geldi aklıma… İyi ki seni sevmişim…

-O benim denizimin en güzel kıyısı.

-Kokun cennet bundan bahsetmiş miydim?

-Aşık olmam derken. Gülüşün rezil etti beni.

-Tanrı'ya yalvardım, bana bir yol ver ki sadece ona çıksın!

-Sana tek dizelik şiirim şu; bir manzara olduğundan habersiz duruşun.

-Desem ki; Sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin…Nimettensin

-Güzelliğinin bahçesinde açan taze güller, süslemiş gülüşünü canım sevgilim.

SEVGİLİYE UZUN GÜZEL SÖZLER

-Ne yeryüzüne sicim gibi düşen yağmur damlaları anlatabilir sevgimin çokluğunu, ne denizdeki kum taneleri. Ben seniçok sevdim. Anlatabilirim sevgimin büyüklüğünü, varsa sonsuzluğun sonu.

-Ürkütücü bir çölde yanmış bedenim soğuk bir suya atlıyordu sanki. Mavi gözlerini gördüğüm an ben ilk kez nefes aldım sanki. Bu şehri sevmemin tek bir nedeni var ey sevgilim. Dar sokaklarında sokak lambası gibi aydınlık, köşe başında simitçinin simitleri kadar sıcak. İstanbul'un laleleri kadar güzel kokuyor tenin. Bu şehir sensiz yaşanmıyor.

-Seni sevdiğimi düşündükçe ölmeyi diliyorum Tanrıdan. Her seferinde kalbim başka bir isyan çıkarıyor. Elimde olsa kalbimi yerinden söker ayaklarımla çiğnerdim ama elimde değil. Ne seni sevmemek ne de kalbimi söküp çiğneyebilmek… Yapabildiğim tek şey seni sevebilmek.

-Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülücüklerimin. Varsın diye cümlelerim aşk dolu, varsın diye günaydınlarım şenlikli ve varsın diye düşüncelerim gökkuşağı barındırıyor.

-Sen benim umudum, yarınlarım, paylaşacağım güzel anılarım, ortak lokmam, son göz ağrım, hayallerimi tamamlayansın. Hayallerimizi tamamlamamız için ellerine ihtiyacım var, ellerimi bırakmadan sımsıkı tut ve beraber aşalım yolları…

-Ellerimi tutuşunda sana ait olan bir adamın bir çocuk kadar masum bakışlarını gördüğünde aşkımın büyüklüğüne inanır mısın? Aşk mevsiminde açan çiçekler gibi delicesine aşk koksam sarılıp bir ömür aşkımı çeker misin içine?

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