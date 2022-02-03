Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! Yağmur Altında Romantik Anlar

'Kaçış' adlı dizide Engin Akyürekile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu, önceki akşam sevgilisi Yolaç Özcan ile Etiler da Mario'da görüntülendi.

İlk kez objektiflere takılan çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Sevgilisinin doğum günü süprizi yaptığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, "Bana bugün arkadaşlarımla birlikte süpriz yapmış, çok sevindim" dedi.

"HARİKA GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"

İlişkisine değinen güzel oyuncu, "Harika giden bir ilişkimiz var, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan, yağmur altında romantik anlar yaşadı. Özcan, sevgilisini öpücüklere boğdu.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında; 2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. Helvacıoğlu, Disney Plus için çekilen ilk Türk yapımı olan Kaçış'ta Engin Akyürek ile başrolü paylaşıyor.

İREM HELVACIOĞLU'NUN PROJELERİ

Sinema

2014 Aşkın Dili Yardımcı karakter

2016 Organik Aşk Hikayeleri Başrol oyuncusu

2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu

2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu

2020 Eflatun Başrol oyuncusu

Televizyon

2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yardımcı karakter

2012 Muhteşem Yüzyıl Nurbahar Hatun (Clara) Yardımcı karakter

2013-2014 Kurtlar Vadisi Pusu Esra Türkmen Yardımcı karakter

2015 Güneşin Kızları Tuğçe Yardımcı karakter

2016-2017 No.: 309 Pelinsu Yardımcı karakter

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Nefes Zorlu Kaleli Başrol oyuncusu

2020- Seni Çok Bekledim Ayliz Başrol oyuncusu