Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! Yağmur Altında Romantik Anlar
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Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni sevgilisi Yolaç Özcan ile ilk kez objektiflere takıldı. Helvacıoğlu ve sevgilisinin romantik halleri dikkat çekti. İşte detaylar...
'Kaçış' adlı dizide Engin Akyürekile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu, önceki akşam sevgilisi Yolaç Özcan ile Etiler da Mario'da görüntülendi.
İlk kez objektiflere takılan çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Sevgilisinin doğum günü süprizi yaptığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, "Bana bugün arkadaşlarımla birlikte süpriz yapmış, çok sevindim" dedi.
"HARİKA GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"
İlişkisine değinen güzel oyuncu, "Harika giden bir ilişkimiz var, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan, yağmur altında romantik anlar yaşadı. Özcan, sevgilisini öpücüklere boğdu.
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında; 2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. Helvacıoğlu, Disney Plus için çekilen ilk Türk yapımı olan Kaçış'ta Engin Akyürek ile başrolü paylaşıyor.
İREM HELVACIOĞLU'NUN PROJELERİ
Sinema
2014 Aşkın Dili Yardımcı karakter
2016 Organik Aşk Hikayeleri Başrol oyuncusu
2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu
2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu
2020 Eflatun Başrol oyuncusu
Televizyon
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yardımcı karakter
2012 Muhteşem Yüzyıl Nurbahar Hatun (Clara) Yardımcı karakter
2013-2014 Kurtlar Vadisi Pusu Esra Türkmen Yardımcı karakter
2015 Güneşin Kızları Tuğçe Yardımcı karakter
2016-2017 No.: 309 Pelinsu Yardımcı karakter
2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Nefes Zorlu Kaleli Başrol oyuncusu
2020- Seni Çok Bekledim Ayliz Başrol oyuncusu