Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu

İstanbul'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç bir kadım takip ettiği erkek arkadaşının girdiği otele girdi. Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın istediğini alamayınca otelin lobisinde soyunmaya başladı.

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının Beyoğlu'nda bulunan bir otele girdiğini gördü. Otelde Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın, istediğini alamayınca görevlileri rezillik çıkarmakla tehdit ettikten sonra soyunmaya başladı. Rezaletin görüntüleri de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar;

BULUŞTU, AYRILDIKTAN SONRA SEVGİLİSİNİ TAKİP ETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.

"ADNAN GELMEZSE SOYUNACAĞIM"

Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.

OTEL LOBİSİNDE ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Otel görevlisi 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesi alınan genç kadın yaşanan olayı anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otelden alınan güvenlik görüntüleri delil olarak kabul edilip genç kadın hakkında hayasızca harekette bulunma suçundan dava açıldı. 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen genç kadın, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

GENÇ KADINA OTEL LOBİSİNDE YAPTIKLARI NEDENİYLE DAVA AÇILDI

Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan dava açılan Seher A. isimli genç kadının davası Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği ve 1 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilirken davayla ilgili erkek arkadaşın taraf olmadığı öğrenildi. Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi.