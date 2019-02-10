Sevgililer Günü Etkinliği

Hiçbir özel günde ziyaretçilerini unutmayan Sanko Park Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında "bas-kazan" kampanyası başlattı.

Herkesin merakla beklediği, çiftlerin birbirine sürprizler yaptığı en anlamlı günlerden biri olan 14 Şubat haftasında, Sevgililer Günü alışverişini Sanko Park'tan yapan herkes benzersiz hediyelerle dolu bas-kazan kampanyasına katılabilecek.

Kalpleri yakalayan herkes anında hediye kazanıyor

Aynı gün içerisinde toplamda 400 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçiler, danışma bankosunda kurulacak dijital ekranlı platformda ekrandaki kalpleri butona basarak durduracaklar ve kalbin içerisinden çıkan yüzlerce sürpriz hediye çeki ve para kartlardan kazanma şansını yakalayacaklar.

Katılan herkesin mutlaka hediye kazanacağı ve hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu kampanya, 14 Şubat'a kadar devam edecek.

SANKO Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

"Gaziantep'in alışveriş merkezi" olan Sanko Park, kent merkezinde, 140 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 520 metrekarekiralanabilir alanda hizmet sunuyor. Sanko Park'ın bir çok markanın yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Aylık 1 milyona yakın ziyaretçiye sahip olan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla markalara ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.

Sanko Park, sinemaseverleri Avşar Sinemaları'nın bin 144 kişilik 10 salonunda ağırlıyor. Gaziantep'te en büyük oyun alanına sahip olan Play Park 4 bin 270 m ile Sanko Park'ta çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gaziantep'in "tam kalbinde" bulunan Sanko Park'a, bu avantajı nedeniyle kentin her semtinden çok kolay ulaşılabiliyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi, haftanın 7 günü 10: 00-22: 00 saatleri arasında hizmet veriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA