Sevdamız Anadolu' Devam Edecek

AK Parti Antalya İl Başkanlığının doğu ve güneydoğu illerine yönelik başlattığı ve hemşeri dernekleri ile Antalya kamuoyu tarafından da yoğun ilgi gören "Sevdamız Anadolu" projesinin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'e gerçekleşen son ziyaret ve yaşanan yoğun taleple ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. Rıza Sümer"Antalyalı hemşerilerimizi memleketimizin dört bir yanındaki güzelliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Genel merkezimizin başlattığı gönül köprüsü projesinin ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığı olarak bu projenin devamı niteliğinde "Sevdamız Anadolu" projemizi hayata geçirdik. Özellikle doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerimizi kapsayacak bu projemiz ile doğu ile batı illerimiz arasındaki bağları güçlendirecek örnek bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Gerçekleşen her programımıza Antalya kamuoyundan yoğun bir ilgi görüyoruz. Hafta sonu gerçekleşen Gaziantep programımız da son derece anlamlı ve güzel bir şekilde geçti." dedi.

Devam edecek

Gaziantep'e yakışır bir şekilde karşılanarak programlara başladıklarını aktaran Sümer"Gaziantep'e indiğimizde gerçekten son derece güzel bir şekilde karşılandık. Gaziantep Valimiz Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanımız Mehmet Eyüp Özkeçeci, teşkilatımız ve STK Temsilcilerinin yer aldığı heyet ile karşılandık. Anadolu'muzun o sıcak misafirperverliğini Gaziantep'te sonuna kadar yaşadık. Birçok ünlü müzeyi barındıran Gaziantep'te kültürel anlamda ziyaretlerimiz oldu. Programları vesilesi ile Gaziantep'te bulunan Gaziantepli Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ile de buluşma fırsatımız oldu. Heyetimizi selamlayan bakanlarımız programımıza ayrı bir anlam kattı. İl Başkanlığımızın organize ettiği "Sevdamız Anadolu" programı başta bakanlarımız olmak üzere son derece beğenildi. Farklı illerin, kültürlerin birbiriyle buluşması yönünde projemizin tüm illere örnek olabileceğine inanıyorum. Bu vesile ile ben bir kez daha Anadolu'muzun misafirperverliğini son derece güzel bir şekilde yansıtan bizleri ağırlayan Gaziantep Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanlığımıza ve Gaziantep esnafımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sevdamız Anadolu diyerek başka illerimize de programlarımız olacak." Şeklinde konuştu.

Birlikte Türkiye'yiz

Programa katılan AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise programla ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı"Antalyamıza farklı illerimizden gelip yerleşmiş hemşerilerimizin oluşturduğu hemşeri derneklerimize AK Parti olarak desteklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Antalya İl Başkanlığımızın organize ettiği Sevdamız Anadolu Projesi Antalya kamuoyu başta olmak üzere ulusal anlamda da son derece ses getiren bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu projedeki asıl amaç kentlerimiz arasındaki diyaloğu arttırmak, güçlendirmek ve devam ettirmektir. Doğu batı fark etmeden ülkemizin kültür mirasına dikkat çekmektir. Bunların yanında birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. AK Partimizin yıllardır kullandığı biz birlikte Türkiye'yiz sloganına uygun, doğudan batıya bu ruhu taşıyacak önemli işlerin başında yer alan bir projeye imza atıyoruz. Ağrı, Şırnak, Hatay illerimize gerçekleşen birbirinden anlamlı programlar ve ziyaretlerin ardından son olarak tarihiyle, kültürüyle tam bir Türkiye mozaiği olan Gaziantep'e gerçekleşen programda bu anlamda son derece verimli geçti. Şehrimizin gazi ünvanını nasıl hak ettiğini o ruhu bir şehrin nasıl taşıdığını herkes yakından şahit olarak gördü yaşadı. Misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep' te bizleri ağırlayan herkese teşekkür ederim." dedi. - ANTALYA