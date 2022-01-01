Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir - Haberler
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Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Dört yıl önce Türkiye'de kaldığı cezaevinden "kuş uçtu" tweetiyle cezaevinden firar ettiğini duyuran ve Yunanistan'a kaçan Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı. Eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine hakimin karar vereceğini söyledi.

Yunanistan'da "istenmeyen kişi" ilan edilen yazar Sevan Nişanyan tutuklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.

KİBAR BİR HİLE İLE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.

Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini belirten İra Tzourou, şöyle devam etti:

"Pazartesi günü sevk edileceği Siros adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

2017'DE CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ

İzmir Şirince'de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kalan Nişanyan, 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden firar etmişti. Nişanyan firarını, sosyal medya hesaplarından, "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına" paylaşımı ile duyurmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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