Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu
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Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu

Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Meksika'da bir suç örgütü tarafından ölüm tehdidi alan haber sunucusu Azucena Uresti, kendisine yönelik tehdidi canlı haber bülteni sırasında profesyonelce okuyucularına sundu. Bu görüntüler milyonlarca kez tıklanma aldı.

Suç oranının dünyada en fazla olduğu ülkeler arasında yer alan Meksika'da seçimlerden bu yana devam eden gergin ortam, etkisini sürdürüyor. Ülkede Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne ağır eleştiriler yönelten kanalın kadın sunucusu, canlı yayında ölüm tehdidi aldı. Azucena Uresti isimli sunucu, sesi bile titremeden kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilerine haber olarak sundu.

Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu

"SEN BENİ TANIMIYORSUN"

CNN'in aktardığına göre, etrafında yedi adet maskeli ve silahlı adamla kameraya konuşan kişi, "Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri olarak doğrudan Milenio News'e sesleniyorum. Size söyleyeceğim tek şey şu: Dengeli olmanız, tek bir yöne yaslanmamanız gerek. Bir de size ait olmayan işlere burnunuzu sokmayın. Azucena Uresti, seni temin ederim, her nerede olursan ol seni bulacağım ve sana o lafları yedireceğim. Kadın cinayetiyle suçlansam bile bunu yapacağım, çünkü sen beni tanımıyorsun" dedi.

Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu

"SÖZDE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ"

Tehdit videosunun sosyal medyada yayılmasından sonra açıklama yapmayı tercih etmeyen Uresti, sessizliğini canlı yayında bozdu. Gece bülteninin ilk haberi olarak tehdit videosundan bahseden Uresti, "Bu sabah bir sözde suç örgütü birçok medya kuruluşuna ve bana Michoacán'da gerçekleştirdiğimiz gazetecilik faaliyetlerinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu" diyerek yazılan metni okudu.

"BİZİM İŞİMİZ HER ZAMAN DOĞRULARA BAĞLI KALMAK"

Uresti haberi sunduktan sonra, "Bizim işimiz her zaman doğrulara bağlı kalmak ve bizimki gibi bir ülkenin gerçeklerine dair insanları bilgilendirmek" dedi. Ülkedeki gazetecilere ve insan hakları savunucularına yönelik koruma programına dahil edildiğini söyledi.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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