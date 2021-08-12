Son dakika! SERVİS BEKLERKEN, KAZADA SAVRULAN ARAÇLARIN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçlar bu sırada işe gitmek için yol kenarında servis bekleyen Ümit Ünal'a (34) çarptı.