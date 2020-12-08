Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmak kaç yaşında nereli? Serpil Çakmaklı filmleri!

Bir dönem mankenlikte yapan Serpil Çakmaklı, daha sonra sinemada üne kavuştu. Peki, Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmak kaç yaşında nereli? Serpil Çakmaklı filmleri!

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 Türk sinema oyuncusu. Serpil Çakmaklı, Eskişehir'de doğdu. Gerçek adı Şener Dönmez'dir. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Çakmaklı 4 albüm çıkardı.

SERPİL ÇAKMAKLI FİLMLERİ!

1980 Devlet Kuşu Aynur

1980 Huzurum Kalmadı Zeynep

1981 Yüz Karası/Şöhretin Sonu Aslı

1981 İtirazım Var

1981 Acı Gerçekler Pınar

1981 Şaka Yapma Pınar

1981 Yaşamak Bu Değil Emine

1981 Sevdalım Menekşe

1981 Mutlu Ol Yeter Gül

1982 Yürek Yarası Zeynep

1982 Bir Pazar Günü Kader

1982 Tomruk Gülçiçek

1982 Günaha Girme Bahar

1982 Çayda Çıra Fidan

1982 Beni Unutma Nisan

1983 Yıkılan Gurur Gamze

1983 Yaktı Beni Neslihan

1984 Yaşadıkça Serpil

1985 Yılanların Öcü Fatmaca

1985 Kan Cansu

1985 Bu İkiliye Dikkat Serpil

1985 Biz Bir Aileyiz Deniz

1985 14 Numara Yaprak

1986 Kafesteki Kadın Işık

1986 Değişim Cemile

1986 Allı Dudaklım Oya

1986 Güzelim Zeynep

1986 Sıcak Geceler Selma

1986 Prenses Nevres

1986 Yollu Dilber Dilber

1987 Papatya Papatya

1987 Sevgiye Hasret Aslı

1987 İşte Kadın Gül

1987 Alnımdaki Bıçak Yarası Zehra

1987 Pusu

1987 Vurgun Aysel

1987 Patroniçe Gülsüm Temiz

1987 Patroniçe 2 Gülsüm Temiz

1988 Sevince Sedef

1988 Dört Köşe Dünya Ceyda

1988 Sen ve Ben Serpil

1988 Gazeteci Kız

1988 Ateş Gibi

1988 Sevgili Bayan

1989 Şahane Evlilik Mehtap

1989 Şöhret Tutkusu Kezban

1990 Çılgın Aşıklar

1990 Bir İçim Su

1990 Aşkın Kesişme Noktası Hürmet

1993 Çok Özel İlişkiler Zeynep

1993 Gecem ve Gündüzüm

1996 Drejan Şilan

2003 Çığlığın Dağlarda Yükselir Aspasya