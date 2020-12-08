Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmak kaç yaşında nereli? Serpil Çakmaklı filmleri!
Bir döneme damgasını vuran oyuncu, şarkıcı Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmak kaç yaşında nereli? Serpil Çakmaklı filmleri!
Bir dönem mankenlikte yapan Serpil Çakmaklı, daha sonra sinemada üne kavuştu. Peki, Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmak kaç yaşında nereli? Serpil Çakmaklı filmleri!
SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?
Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 Türk sinema oyuncusu. Serpil Çakmaklı, Eskişehir'de doğdu. Gerçek adı Şener Dönmez'dir. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Çakmaklı 4 albüm çıkardı.
SERPİL ÇAKMAKLI FİLMLERİ!
1980 Devlet Kuşu Aynur
1980 Huzurum Kalmadı Zeynep
1981 Yüz Karası/Şöhretin Sonu Aslı
1981 İtirazım Var
1981 Acı Gerçekler Pınar
1981 Şaka Yapma Pınar
1981 Yaşamak Bu Değil Emine
1981 Sevdalım Menekşe
1981 Mutlu Ol Yeter Gül
1982 Yürek Yarası Zeynep
1982 Bir Pazar Günü Kader
1982 Tomruk Gülçiçek
1982 Günaha Girme Bahar
1982 Çayda Çıra Fidan
1982 Beni Unutma Nisan
1983 Yıkılan Gurur Gamze
1983 Yaktı Beni Neslihan
1984 Yaşadıkça Serpil
1985 Yılanların Öcü Fatmaca
1985 Kan Cansu
1985 Bu İkiliye Dikkat Serpil
1985 Biz Bir Aileyiz Deniz
1985 14 Numara Yaprak
1986 Kafesteki Kadın Işık
1986 Değişim Cemile
1986 Allı Dudaklım Oya
1986 Güzelim Zeynep
1986 Sıcak Geceler Selma
1986 Prenses Nevres
1986 Yollu Dilber Dilber
1987 Papatya Papatya
1987 Sevgiye Hasret Aslı
1987 İşte Kadın Gül
1987 Alnımdaki Bıçak Yarası Zehra
1987 Pusu
1987 Vurgun Aysel
1987 Patroniçe Gülsüm Temiz
1987 Patroniçe 2 Gülsüm Temiz
1988 Sevince Sedef
1988 Dört Köşe Dünya Ceyda
1988 Sen ve Ben Serpil
1988 Gazeteci Kız
1988 Ateş Gibi
1988 Sevgili Bayan
1989 Şahane Evlilik Mehtap
1989 Şöhret Tutkusu Kezban
1990 Çılgın Aşıklar
1990 Bir İçim Su
1990 Aşkın Kesişme Noktası Hürmet
1993 Çok Özel İlişkiler Zeynep
1993 Gecem ve Gündüzüm
1996 Drejan Şilan
2003 Çığlığın Dağlarda Yükselir Aspasya