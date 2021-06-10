Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat biyografisi!

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir. Peki, Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi nedir?

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir. Peki, Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat (d. 2 Aralık 1974), Türk oyuncu, yönetmen ve senarist.

Anne ve babası Kürt olan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesine geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

ÖDÜLLER

• Houston Independent Film Festivali: "En İyi Komedi Filmi" Ay Lav Yu - 2011

• Boston International Film Festivali: "En İyi Yönetmen" Ay Lav Yu - 2011

• Boston International Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011

• 16. Sadri Alışık Ödülleri: "Komedi Ya Da Müzikal En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011

TİYATRO OYUNLARI

• 9 Ay Son Gün: Sermiyan Midyat - Tiyatro Oyunbozan

• Atinalı Timon: William Shakespeare - Oyun Atölyesi

• Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi

• Çok Tuhaf Soruşturma: Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

• Kabaremajör

FİLMOGRAFİ

Oyuncu;

• Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi

• Ağır Romantik (2020)

• Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan

• Ay Lav Yu Tuu (2017) İbrahim

• Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

• Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa

• Analı Oğullu (2014) Cano Ağa

• Sevdaluk (2014) Nadir

• Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

• Hükümet Kadın (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

• Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer

• Hakan Bey (2011)

• Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

• Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf

• Eve Dönüş (2006)

• Polis (2006)

• Sıla (2006) Berzan

• Banyo (2005)

• Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin

• Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza

• Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç

• Pardon (2004) Enişte

• Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman

• Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)

• Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan

• Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç

• Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)

• Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)

• Hiçbiryerde (2001)

• Bizim Otel (2001)

• Halk Çocuğu (2000)

• Büyük Firar (2000)

• Ağlayan Kadın (2000) Zafer

• Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

Yönetmen;

• Ay Lav Yu Tuu (2017)

• Bir Baba Hindu (2016)

• Hükümet Kadın 2 (2013)

• Hükümet Kadın (2013)

• Ay Lav Yu (2010)

Senaryo yazarı;

• Ay Lav Yu Tuu (2017)

• Bir Baba Hindu (2016)

• Hükümet Kadın 2 (2013)

• Hükümet Kadın (2013)

• Ay Lav Yu (2010)

• Emret Komutanım (2005)

• Dişi Kuş (2004)

• Sınırlı Aşk (2003)

• Berivan (2002)

• Aşkına Eşkıya (2001)

Yazdığı Şarkılar;

• Limon Çiçekleri - Mustafa Ceceli (2009-Mustafa Ceceli)

• Kalp Yarası - Özcan Deniz (2009)