Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Son dönemde birçok kişi tarafından internette aratılan başarılı oyuncu Sermiyan Midyat, Emret Komutan'ım dizisindeki Hamza rolüyle hafızalarda yer etmişti. Peki Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, aslen nerelidir?

Birçok dizi ve filmde yer alan Sermiyan Midyat, oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı ve yönetmenlikte yapmaktadır. Filmleri ve oyunculuğuyla sevilen isimler arasında yer alan Sermiyan Midyat'ın biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

02.12.1974 yılında dünyaya gelen Sermiyan Midyat Ankara Çankaya doğumludur.
Tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Sermiyan Midyat'ın anne ve babası kürt kökenlidir. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.
1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti.

Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

FİLMOGRAFİ

Oyuncu

Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi

Ağır Romantik (2020)

Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan

Ay Lav Yu Tuu (2017) İbrahim

Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa

Analı Oğullu (2014) Cano Ağa

Sevdaluk (2014) Nadir

Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hükümet Kadın (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) Berzan

Banyo (2005)

Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç

Pardon (2004) Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)

Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç

Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)

Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

Yönetmen

Ay Lav Yu Tuu (2017)

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

Senaryo yazarı

Ay Lav Yu Tuu (2017)

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

Emret Komutanım (2005)

Dişi Kuş (2004)

Sınırlı Aşk (2003)

Berivan (2002)

Aşkına Eşkıya (2001)

Yazdığı Şarkılar

Limon Çiçekleri - Mustafa Ceceli (2009-Mustafa Ceceli)

Kalp Yarası - Özcan Deniz (2009)

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Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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