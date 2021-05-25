Sermiyan Midyat hakkında "kasten yaralama" suçundan para cezası
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Sermiyan Midyat hakkında "kasten yaralama" suçundan para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle basit yargılama usulüyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle basit yargılama usulüyle yargılandığı dava karara bağlandı. 'Hakaret' ve 'tehdit' suçlarından beraat eden Sermiyan Midyat, "kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sermiyan Midyat'ın kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kız arkadaşının ise Midyat'ı yaraladığı gerekçesiyle basit yargılama usulü ile yargılandıkları dava karara bağlandı. Anadolu 25 Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, suçlar için öngörülen cezanın, adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektirir suçlardan olması sebebiyle basit yargılama usulünün uygulandığı belirtildi.

Sevcan Yaşar ve Semiyan Midyat'ın ifadelerine yer verilen kararda, Sevcan Yaşar'ın ifadesinde, Sermiyan Midyat'ın şiddete eğilimi olduğunu, olay günü de aralarında çıkan tartışmada kendisine şiddet uyguladığını söylediği kaydedildi.

Müşteki sanık Sermiyan Midyat ise, "Sevcan Yaşar'a şiddet uygulasaydım kendisinde buna dair emare olmalıydı. Ancak ne bu gün ne de yaşadığımız 4 aylık geçmişte en ufak bir fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamadım. Bana uygulanan şiddet ise doktor raporları ile belgelenmiştir. Gerek yaşadığımız ortak evin maddi masraflarını, gerek yaşadığım ruhsal ve psikolojik zararın ve gerekse de sanatsal ve mesleki açıdan yaşadığım kaybı değerlendirerek maddi ve manevi tazminat istiyorum" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Gerekçeli kararda, Sermiyan Midyat'ın tüm aşamalarda suçlamayı kabul etmediği, hakaret ve tehdit eylemlerinin oluş anını gösterir kamera kaydı olmadığı gerekçesiyle"hakaret" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verildiği vurgulandı.

Midyat'ın Sevcan Yaşar'a yönelik "kasten yaralama" suçundan ise ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının anlaşılamadığının belirtildiği kararda, olayda Midyat'ın da yaralandığı aktarıldı. Müşteki sanık Sermiyan Midyat hakkında "kasten yaralama" suçundan bin 120 TL adli para cezası verildiği, müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın da "kasten yaralama" suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gaIrlanan iddianamede, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar'ın arkadaş oldukları, aynı evde yaşadıkları, 16 Nisan 2020'de Sermiyan Midyat'ın sebepsiz yere Sevcan Yaşar'a bağırarak küfür ve hakaret ettiği, Yaşar'ı 'bu evden gidemezsin' diyerek tehdit ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, Sevcan Yaşar'ın 4 Mayıs 2020'de ise evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat'ın 'sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın' diyerek tehdit ettiği, kapıya doğru yönelen genç kadını yerde sürüklediği, birçok kere tekme ve yumruk attığı belirtilirken, olayda Sevcan Yaşar'ın da Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedilmişti.

Sermiyan Midyat'ın "zincirleme hakaret", "zincirleme tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sevcan Yaşar'ın ise "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)

Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama' suçundan para cezası
Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama' suçundan para cezası
Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama' suçundan para cezası
Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama' suçundan para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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