Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden kötü haber
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Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden kötü haber

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden kötü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Oyuncu sevgililer Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın birlikteliği yaz başında Bodrum'da belgelenmişti.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü.

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, birlikte çekilmiş karelerini Instagram'dan sildi.

İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda City's Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Güzel oyuncu, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti.

Ayrılık iddiası sonrası tüm gözler Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden kötü haber
Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden kötü haber
Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden kötü haber

Kaynak: Snob Magazin

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