SERKAN GÜR HARMANCIK'TA OKULLARI ZİYARET ETTİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür okullarda incelemeler yapmak üzere Harmancık ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan ve eğitim değerlendirme toplantısına katılan Serkan Gür, ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdür V. İsmail Tufan'dan brifing aldı.

Serkan Gür, Harmancık İlçe MEM ziyaretinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdür V. İsmail Tufan ile birlikte İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçede yürütülen proje ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Harmancık Şehit Adil Kınık İlkokulu ve Harmancık İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, okullarda incelemelerde bulundu ve okulda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Harmancık Halk Eğitimi Merkezini ziyaret eden ve kursiyerlerle sohbet eden Serkan Gür, halk eğitimi merkezlerinin bulunduğu bölgenin eğitim, öğretim, üretim, rehberlik, danışma, kültür ve sanat merkezi olduğunu söyledi.

İlçedeki son ziyaretinde Harmancık 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi taçlandırmak amacıyla fikri mülkiyet çalışmaları başlattığını, eğitimin üreten yüzü meslek liselerinin, ürettiği ürünleri dünyanın farklı noktalarına ihraç edebilir bir hale geleceğini söyledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet