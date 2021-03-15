Serkan Çayoğlu Kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Serkan Çayoğlu Kimdir?

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Serkan Çayoğlu kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Serkan Çayoğlu kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu. 31 Mayıs 1987'de Almanya dünyaya gelmiş,Türk model, manken ve oyuncudur.

Serkan Çayoğlu, eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı.2016 yılında sevgilisi Özge Gürelle birlikte İtalya'da Verissimo , ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C Est Per Postaya katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rölünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rölünde oynadı.

Filmografisi

2012 Kuzey Güney -İtalya'dan Gelen Arkadaşı-

2014 Zeytin Tepesi -Burak Altaylı

2014 - 2015 Kiraz Mevsimi-Ayaz Dinçer

2016 Hayatımın Aşkı-Demir Cerrahoğlu

2018 Börü -Kaya Ülgen

2019 Halka -Cihangir Tepeli

2020 Yeni Hayat- Adem Şahin

2021- Bir Zamanlar Kıbrıs- Ankaralı

Bir Zamanlar Kıbrıs Konusu

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.