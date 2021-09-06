Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu
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Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu Serinhisar ilçesi ile Yatağan Mahallesi arasındaki engebeli ve yıpranmış yol sorununa el atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4,5 kilometrelik güzergahı tamamen yeniledi.

Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu

DENİZLİ - Serinhisar ilçesi ile Yatağan Mahallesi arasındaki engebeli ve yıpranmış yol sorununa el atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4,5 kilometrelik güzergahı tamamen yeniledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesinin Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi ile birbirini bağlayan yolda hayata geçirdiği asfalt çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleri Başkan Zolan'a yatırım için teşekkür ederek kurban kesip, dua etti. Eski hali ile engebeli ve yıpranmış olan yol, 4,5 kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğinde yapıldı. Kazınan yol tamamen yenilenirken, 4,5 kilometrelik güzergah sathi kaplama ile standartlara uygun hale getiriliyor.

"Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde asfalt seferberliğini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Osman Zolan, Serinhisar ile Yatağan Mahallesi arasında kalan yıpranmış yolun baştan aşağıya yenileyerek vatandaşların hizmetine alacaklarını söyledi. Yolun yıpranmış bir halde olduğunu ve ulaşımı olumsuz etkilediğini anlatan Başkan Zolan, "Yolumuzu hem genişleterek hem de yükselterek baştan aşağıya yeniliyoruz. Serinhisar ilçemizden Yatağan'a giden yolu standartlara uygun, güzel bir hale getiriyoruz. Allah'ım hayırlı eylesin, kaza ve beladan korusun. Yol yapmaya, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Yol medeniyettir"

Yol yapım çalışmaları esnasında kendilerine destek veren ve güvenen tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Yol medeniyettir. İnsanlarımızın ulaşımını sağlayan konforlu, güvenli ve riskleri azaltan standartlarda yollar yapmaya gayret ediyoruz. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yol yapım sırasında sabır gösteren, sıkıntı çeken tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun, güle güle kullansınlar ama trafik kurallarına dikkat de etsinler, kaza bela olmasın. Yatırımımız Serinhisarımıza, Yatağanımıza inşallah uzun yıllar hizmet etsin" diye konuştu. İncelemenin ardından Yatağan Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Zolan burada bir süre esnafı ziyaret edip hayırlı işler diledi, ayrıca vatandaşlarla da sohbet edip dertlerini dinledi.

Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu
Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu
Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu
Serinhisar-Yatağan'ın ulaşım sorununa neşter vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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