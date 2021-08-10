Serhat Fındık kimdir? Prof. Dr. Serhat Fındık kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Uzmanlık alanı nedir? Hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerin başında Serhat Fındık geliyor. Peki, Serhat Fındık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serhat Fındık'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Twitter'da gündem olan isimlerin başında Prof. Dr. Serhat Fındık geliyor. Vatandaşlar Prof. Dr. Serhat Fındık'ın kariyerini ve biyografisi merak etti. Peki, Prof. Dr. Serhat Fındık kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, nerede çalışıyor? Tüm detaylar sizlerle...
PROF. DR. SERHAT FINDIK KİMDİR?
Prof. Dr. Serhat Fındık 8 Mart 1969 İzmit doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli-İzmit'te tamamlamıştır.
Serhat Fındık doğum tarihi : 8 Mart 1969
Serhat Fındık kaç yaşında : 52 yaşında
Serhat Fındık nereli : Kocaeli-İzmit
Serhat Fındık mesleği ne : Profesör Doktor (Göğüs Hastalıkları, Alerji)
Serhat Fındık uzmanlık alanı : Göğüs Hastalıkları, Alerji hastalıkları
Serhat Fındık 1986 yılında Hacettepe Tıp (ingilizce) Fakültesi'ni kazandı. 1993 yılında buradan mezun olduktan sonra TUS sınavında 1. tercihi olan Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başladı ve 1997 yılında uzman oldu. Serhat Fındık, akademik kariyerine Türkiye'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville' de devam etti. 2004 senesinde American College of Chest Physicians'ta "Fellow" ünvanı aldı. 2005 yılında Doçent 2012 yılında da Profesör ünvanlarını almıştır.
2011 yılında International Biographical Center tarafından En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli "Top 100 Health Professionals-2011" ödülünü ve American Biographical Instute tarafından 21.yüzyılın Akil Kişileri "Great Minds of 21st Century" ödülünü aldı. 2013 senesinde American College of Chest Physicians tarafından Küresel Yönetici "Global Governor" seçildi.
Prof. Dr. Serhat Fındık'ın, Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uyku Tıbbı ve Yoğun Bakım ile ilgili tüm konu ve hastalıklar üzerinde yurt içi yurt dışı çalışmaları, tecrübeleri, konuşma ve konferansları oldu ve olmaya devam etmektedir.
PROF. DR. SERHAT FINDIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ
- Alerji
- Astım
- KOAH - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
- Pnömoni
- Uyku Apnesi
- Akciğer Kanseri
- Öksürük
- Balgam
- Göğüs Ağrısı
- Nefes Darlığı
- Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)
- Sarkoidoz
- Akciğerlerde Su Toplaması
- Solunum Hastalıkları
- Verem (tüberküloz)
- nikotin bağımlılığı
- İlaç Alerjisi
- Solunum Fonksiyon Testi
- Bronşektazi
- Girişimsel Bronkoskopi
- Alerji Testleri
- Alerjik Hastalıklar
- Akciğerde Kitle
- Solunum Yetmezliği
- Amfizem
- Çocuklarda Astım
- Pnömotoraks
- İnterstisyel Akciğer Hastalığı
- Astım Bronşit
- vaskülit
- Atopik Dermatit
- Bina Sendromu
- Endobronşiyal Volum Azalma
- Yabancı Cisim Aspirasyonu
- Akut Bronşit
- Kronik Bronşit
- Akciğer sönmesi
- Sigara
- Besin alerjisi
- Akciğer embolisi
- Akciğer hipertansiyonu
- Mesleki akciğer hastalıkları
- Silikozis
- Akciğerde sertleşme
- Akciğer grafisi
- Akciğer tomografisi
- Kanlı balgam
- Hışıltılı solunum
- Horlama
- Mediasten hastalıkları
- Ampiyem
- Baca zehirlenmesi
- Gaz zehirlenmesi
- Karbon monoksit zehirlenmesi
- Boğulma
- Akciğer kanaması
- Behçet Hastalığı
- Aspirin alerjisi
- Uyku bozuklukları
- Uykusuzluk
- Bronşiolit
- Güvercin besleyenlerin hastalığı
- Plörezi
- Bronkopnömoni
- Hemotoraks
- Mezotelyoma
DÜNYANIN EN BAŞARILI 100 SAĞLIK PROFESYONELİ ARASINA GİRMİŞTİ!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Fındık, merkezi Cambridge'de bulunan "International Biographical Center (IBC)" (Uluslarası Biyografi Merkezi) tarafından tüm dünyada en başarılı 100 sağlık profesyoneli arasına seçildi.
Biyografi alanında dünyanın en prestijli kuruluşu olarak bilinen Cambridge'deki "International Biographical Center (IBC)" (Uluslarası Biyografi Merkezi), tarafından 2011 yılı sağlık alanında tüm dünyada "en başarılı 100 sağlık profesyoneli" (2011 Top 100 Health Professionals) arasına Türkiye'den Dr. Serhat Fındık da seçildi.