Serhat Fındık kimdir? Prof. Dr. Serhat Fındık kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Uzmanlık alanı nedir? Hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında Serhat Fındık geliyor. Peki, Serhat Fındık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serhat Fındık'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Twitter'da gündem olan isimlerin başında Prof. Dr. Serhat Fındık geliyor. Vatandaşlar Prof. Dr. Serhat Fındık'ın kariyerini ve biyografisi merak etti. Peki, Prof. Dr. Serhat Fındık kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, nerede çalışıyor? Tüm detaylar sizlerle...

PROF. DR. SERHAT FINDIK KİMDİR?

Prof. Dr. Serhat Fındık 8 Mart 1969 İzmit doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli-İzmit'te tamamlamıştır.

Serhat Fındık doğum tarihi : 8 Mart 1969

Serhat Fındık kaç yaşında : 52 yaşında

Serhat Fındık nereli : Kocaeli-İzmit

Serhat Fındık mesleği ne : Profesör Doktor (Göğüs Hastalıkları, Alerji)

Serhat Fındık uzmanlık alanı : Göğüs Hastalıkları, Alerji hastalıkları

Serhat Fındık 1986 yılında Hacettepe Tıp (ingilizce) Fakültesi'ni kazandı. 1993 yılında buradan mezun olduktan sonra TUS sınavında 1. tercihi olan Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başladı ve 1997 yılında uzman oldu. Serhat Fındık, akademik kariyerine Türkiye'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville' de devam etti. 2004 senesinde American College of Chest Physicians'ta "Fellow" ünvanı aldı. 2005 yılında Doçent 2012 yılında da Profesör ünvanlarını almıştır.

2011 yılında International Biographical Center tarafından En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli "Top 100 Health Professionals-2011" ödülünü ve American Biographical Instute tarafından 21.yüzyılın Akil Kişileri "Great Minds of 21st Century" ödülünü aldı. 2013 senesinde American College of Chest Physicians tarafından Küresel Yönetici "Global Governor" seçildi.

Prof. Dr. Serhat Fındık'ın, Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uyku Tıbbı ve Yoğun Bakım ile ilgili tüm konu ve hastalıklar üzerinde yurt içi yurt dışı çalışmaları, tecrübeleri, konuşma ve konferansları oldu ve olmaya devam etmektedir.

PROF. DR. SERHAT FINDIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Alerji

Astım

KOAH - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Pnömoni

Uyku Apnesi

Akciğer Kanseri

Öksürük

Balgam

Göğüs Ağrısı

Nefes Darlığı

Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)

Sarkoidoz

Akciğerlerde Su Toplaması

Solunum Hastalıkları

Verem (tüberküloz)

nikotin bağımlılığı

İlaç Alerjisi

Solunum Fonksiyon Testi

Bronşektazi

Girişimsel Bronkoskopi

Alerji Testleri

Alerjik Hastalıklar

Akciğerde Kitle

Solunum Yetmezliği

Amfizem

Çocuklarda Astım

Pnömotoraks

İnterstisyel Akciğer Hastalığı

Astım Bronşit

vaskülit

Atopik Dermatit

Bina Sendromu

Endobronşiyal Volum Azalma

Yabancı Cisim Aspirasyonu

Akut Bronşit

Kronik Bronşit

Akciğer sönmesi

Sigara

Besin alerjisi

Akciğer embolisi

Akciğer hipertansiyonu

Mesleki akciğer hastalıkları

Silikozis

Akciğerde sertleşme

Akciğer grafisi

Akciğer tomografisi

Kanlı balgam

Hışıltılı solunum

Horlama

Mediasten hastalıkları

Ampiyem

Baca zehirlenmesi

Gaz zehirlenmesi

Karbon monoksit zehirlenmesi

Boğulma

Akciğer kanaması

Behçet Hastalığı

Aspirin alerjisi

Uyku bozuklukları

Uykusuzluk

Bronşiolit

Güvercin besleyenlerin hastalığı

Plörezi

Bronkopnömoni

Hemotoraks

Mezotelyoma

DÜNYANIN EN BAŞARILI 100 SAĞLIK PROFESYONELİ ARASINA GİRMİŞTİ!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Fındık, merkezi Cambridge'de bulunan "International Biographical Center (IBC)" (Uluslarası Biyografi Merkezi) tarafından tüm dünyada en başarılı 100 sağlık profesyoneli arasına seçildi.

Biyografi alanında dünyanın en prestijli kuruluşu olarak bilinen Cambridge'deki "International Biographical Center (IBC)" (Uluslarası Biyografi Merkezi), tarafından 2011 yılı sağlık alanında tüm dünyada "en başarılı 100 sağlık profesyoneli" (2011 Top 100 Health Professionals) arasına Türkiye'den Dr. Serhat Fındık da seçildi.