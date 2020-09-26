Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi

Yakın zaman önce koronavirüsü yenen Sergen Yalçın, Kanal D ekranlarında magazin programı sunan Aslı Turanlı ile yakalandı. Baş başa yemek yiyen ikili, mekandan ayrı ayrı çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Avrupa Ligi'nden elendikleri maç öncesi Etiler'deki bir mekanda sunucu Magazin D sunucusu Aslı Turanlı ile baş başa yemek yedi. Yalçın, yemekten sonra mekanın arka kapısından çıkarak uzaklaştı.

ARALARINDA 22 YAŞ VAR

Posta'da yer alan habere göre: İki hafta koronavirüse yakalanan ve kısa sürede testleri negatif çıkan Sergen Yalçın, yeni bir aşka yelken açtı. 25 yaşındaki Aslı Turanlı ile baş başa yemek yiyen 47'lik Sergen, dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince telaşlandı. Mekandan ilk Aslı Turanlı çıktı Yalçın ise 10 dakika sonra arka kapıdan çıkmayı tercih etti.

İkilinin haziranda ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı, bir ay önce de aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

ASLI TURANLI KİMDİR?

1995'te doğan Aslı Turanlı, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, şimdilerde Kanal D ekranlarında Magazin D programının sunuculuğunu yapıyor.