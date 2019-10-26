Serenay Sarıkaya kıyafeti ile geceye damga vurdu

26.10.2019 21:00

Saat markası Chopard, 7. Boğaziçi Film Festivali için 'Chopard Loves Cinema' konsepti ile özel bir gece düzenledi. Geceye, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın giydiği etek damga vurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI POZ OLAY OLDU

Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı pozu adeta olay oldu. Menajer Gözde Yılmaz'ın doğum günü etkinliğine katılan isimlerden arasında Serenay Sarıkaya da vardı.Ünlü oyuncu kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık cesur kıyafetler giymeyi seviyor. Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya, Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında gösteriliyor.

KALBİ BİR SÜREDİR BOŞ

Geçmişte rol aldığı Medcezir dizisinde rol arkadaşı olan Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamış olan Serenay Sarıkaya, bu ilişki bittikten sonra bir süre hayatına kimseyi almamış ve ardından da aynı reklam filminde rol alığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamıştır. Bir süre önce Kerem Bürsin ile ayrılan Serenay Sarıkaya'nın kalbi bir süredir boş.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.