Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşaması hakkında konuştu
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Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşaması hakkında konuştu

Dün akşam bir etkinlikten çıkarken görüntülenen oyuncu Kerem Bursin, 4 yıl aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşamasıyla ilgili "Mutlu olsunlar" dedi.

14.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:15
Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşaması hakkında konuştu

Kerem Bursin ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Serenay , kendisinden 18 yaş büyük olan 'la aşk yaşamaya başladı. Sarıkaya'nın yeni ilişkisine bir yorum da Kerem Bursin'den geldi.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, dün akşam 'nun albüm lansmanına katıldı. Bürsin, eski aşkı Seranay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aniden başlayan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Muhabirlerle sohbet eden Bursin, "Defne Samyeli'nin aldatma açıklaması" sorusuna "Valla bilmiyorum. Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" dedi.

14 Şubat'a yalnız ve çalışarak gireceğini söyleyen Bürsin'in, çifte mutluluklar dilemesi ise dikkat çekti.

"HEYECAN BİTTİ" DİYEREK İLİŞKİLERİNİ BİTİRDİ

Yaklaşık 4 sene aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin çifti "İlişkimizdeki heyecanımızı kaybettik" diyerek ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası Instagram hesabından temizlik yapan Sarıkaya, sadece Bursin ile olan reklam filminde çekilen bir fotoğrafı silmedi.

Kaynak: Snob Magazin


Haber Videosu

: Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin'den ilk yorum geldi
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