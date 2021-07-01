Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli'nin küvet başında, iç çamaşırıyla verdiği poz beğeni topladı.

Oyuncu olarak başladığı kariyerini müziğe yönlendiren ve son olarak müzik eğitimi alması nedeniyle uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, Türkiye'de de çok sıkı şekilde takip ediliyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinde yeni basamaklar tırmanan Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, yeni paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

Yereli yaptığı paylaşımına ise, "Tek yapmak istediğim sahilde kafayı bulmak ve uçmak" notunu düştü.