Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı
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Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı

Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli'nin küvet başında, iç çamaşırıyla verdiği poz beğeni topladı.

Oyuncu olarak başladığı kariyerini müziğe yönlendiren ve son olarak müzik eğitimi alması nedeniyle uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, Türkiye'de de çok sıkı şekilde takip ediliyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinde yeni basamaklar tırmanan Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, yeni paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı

Yereli yaptığı paylaşımına ise, "Tek yapmak istediğim sahilde kafayı bulmak ve uçmak" notunu düştü.

Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı
Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Seren Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı - Haberler Magazin
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