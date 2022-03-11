Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Eski Eşi Benan Kocadereli'yi İfşa Etti!

İSTANBUL (Snob Magazin) - Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'ineşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu,geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü magazin basınında konuşulmaya devam ediyor.

ÖZEL HAYATINI İFŞA ETTİ

Al Sana Haber'e bağlanan Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'ninözel hayatını ifşa etti.

"HAYATINDA BİRİ VAR"

Seren Serengil açıklamasında "Benan Hanım'ı mağdur gösteriyorlar. Ama onun hayatında biri var" diyerek stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

"KISKANDIĞI İÇİN O EVE GİTMEDİ"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinin tekneyi üzerine geçirdiği ve Ece Erken'in evine haciz yolladığını da iddia eden Seren Serengil "Sanki bir tek kadın acı çekiyormuş gibi gösteriliyor ama durum öyle değil. Şafak kadıncağızı kıskandığı için o eve gitmedi. O hanımefendinin hayatında başka birileri var" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü. Yasak kardeşlerin "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedikleri öğrenildi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

SEREN SERENGİLKİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü. Seren Serengil, Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan "Söylemezsen Olmaz" adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.