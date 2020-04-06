Şereflikoçhisar'da caddeler lavanta kokulu ilaçlarla yıkandı Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, ana arter caddeleri lavanta kokulu ilaçlarla yıkayarak, dezenfekte etti.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, "Özel solüsyonlardan oluşan lavanta kokulu ilaçlarla vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ana arter caddeler ve çarşı içerisi yıkanarak dezenfekte edildi. Yıkama çalışmalarına müteakiben dezenfeksiyon çalışmalarımız tamamlandı." dedi.

Yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının günlük rutin halini aldığına dikkat çeken Çelik şunları kaydetti:

"Cadde, sokak, ev, araba ve iş yeri dezenfeksiyonları rutin olarak devam ediyor. Bu çalışmalarımıza ilave olarak taşra ve merkez mahallelerimizde hijyen paketlerinin dağıtımları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve tüm hemşehrilerimizin mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarıdır. Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz."

Kaynak: AA