Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?
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Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?

21.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 22:45
Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?

Yeni başlayan Şeref Sözü dizisinde en çok merak edilen konu dizinin nerede çekildiği oldu. Peki Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede yer alıyor? Haritadaki yeri neresidir?

Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü'nde ada ve konak hangi ilde yer alıyor merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından ziyaret edilmek istenen yer nerede yer aldığı çok merak ediliyor. Peki Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği şehir ve ilçe neresidir? Konak ve ada nerede?

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NE?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şeref Sözü dizisi İzmir'de çekilmektedir. Bazı bölümleri ise Mardin ilimizde çekiliyor. Şeref sözü dizisinin çekimleri İzmir'deki Kalem Adası'nda yapılmaktadır. Yani dizideki ada burada yer almaktadır.

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ ADA VE KONAK HANGİ İL VE İLÇEDE YER ALIYOR?

Şeref Sözü dizisindeki ada İzmir'in Kalem adası olarak geçmektedir. Yani dizi burada çekiliyor. Fakat dizide yer alan konak Kalem adasında bulunmuyor. Dizideki konak İzmir'de bulunan bir konakta çekilmektedir.

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?
Kalem adası haritadaki yeri

DİZİDEKİ ADA NEREDE?

Dizide Adabeyli adası olarak geçen ada İzmir'in Dikili bölgesinde yer almaktadır. Bu adanın gerçek ismi Kalem adası olarak geçmektedir. Kısacası dizi İzmir'de çekiliyor. Fakat bazı bölümlerin Mardin'de çekildiği söylenilmektedir. Ayrıca dizide yer alan Adabeyli konağı Kalem adasında yani bu adada yer almamaktadır.

DİZİDEKİ KONAK NEREDE?

Dizide yer alan Adabeyli Konağı Kalem adasında bulunmamaktadır. Dizideki konak İzmir'de yer alan bir konaktır.

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?
Kalem adası

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Sude Güler

Hülya Darcan

Aras Aydın

Meltem Gülenç

Öykü Çelik

Umut Kurt

Toprak Sağlam

Bülent Düzgünoğlu

Mert Yavuzcan

Hülya Şen

Nazlı Çetin

Sıla Korkmaz

Begüm Alınca

Sahra Gümüş

Görkem Türkeş

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