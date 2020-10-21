Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?

Yeni başlayan Şeref Sözü dizisinde en çok merak edilen konu dizinin nerede çekildiği oldu. Peki Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede yer alıyor? Haritadaki yeri neresidir?