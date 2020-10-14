Şeref Sözü Cihan Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan ŞayışmanHayatı ve biyografisi
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Şeref Sözü Cihan Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan ŞayışmanHayatı ve biyografisi

14.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:42
Şeref Sözü Cihan Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan ŞayışmanHayatı ve biyografisi

Bugün başlayacak Şeref Sözü dizisinde oyuncular merak ediliyor. En merak edilen isimlerden birisi ise Tolgahan Şayışman. Peki, Tolgahan Sayışman kimdir? Kim canlandırıyor? Tolgahan Şayışman hayatı ve biyografisi sizlerle.

Şeref Sözü dizisi başlamadan oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki E Tolgahan Şayışman kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir?Tolgahan Şayışman kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı filmler nedir?

ELÇİN HATUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

'Şeref Sözü'nde 'Cihan Adabeyli'yi canlandıran Tolgahan Sayışman, güçlü ve geçmişte canını kurtaran adama borcunu ödemek için her şeyi yapan cesur karaktere hayat veriyor.

Şeref Sözü Cihan Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan ŞayışmanHayatı ve biyografisi

TOLGAHAN SAYIŞMANKİMDİR?

Tolgahan Sayışman tam adı ile Turgut Tolgahan Sayışman, Türk televizyon, sinema oyuncusu ve model. 7 Aralık 1981 (38 yıl yaşında) yaşında oyuncu İstanbul doğumlu. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması, Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 2006 yılında Kanal D'de yayımlanan Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de baş rollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide "Mustafa" rolünü canlandırdı. 6 Kasım 2009'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Tolgahan Sayışman, aynı zamanda Eylül 2010'da başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, Show TV ve FOX'ta yayımlanan Lale Devri adlı dizide baş rolde, "Çınar" rolünde oynadı. 2014'te vizyona giren ve baş rollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. 12 Şubat 2015'te Show TV'de başlayan ve Ekim 2016'da final yapan, Asla Vazgeçmem adlı dizide, "Yiğit Kozan" karakterini canlandırarak, baş rolü Amine Gülşe ile paylaştı. 2017-2018 yılları arası Star TV'de yayımlanan Siyah İnci adlı dizide "Kenan Çelebi" karakteri ile baş rolü Hande Erçel ile paylaştı.

Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından ise Selanik ve Arnavutluk kökenlidir.

Şeref Sözü Cihan Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan ŞayışmanHayatı ve biyografisi

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