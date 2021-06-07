Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı
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Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, şimdilerde meslektaşı Seçil Gür ile doludizgin bir ilişki yaşıyor. Kısa bir ayrılık süreci yaşayan çift, Instagram'dan sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak mutluluklarını ilan etti.

Şarkıları ile popülerliğini koruyan 51 yaşındaki ünlü popçu Serdar Ortaç, şu sıralar sevgilisi Seçil Gür ile beraberliğin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz yıllarda Chole Loughnan ile yollarını ayırmasının ardından zor günler geçiren Ortaç, aşkı 35 yaşındaki şarkıcı Seçil Gür'de buldu. Sık sık magazin gündeminde yer alan çift, sosyal medya hesabından yayınladığı aşk pozuyla düşman çatlattı.

AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde "Mutlu olalım da evlilik de gelir belki çocuk da yaparız" açıklamasıyla gündeme gelen Gür ve Ortaç çifti bu sefer de yayınladıkları pozlarla adlarından söz ettirdi. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çiftten Gür, Instagram hesabından Ortaç'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı
Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı
Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı
Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı
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Burak Akdoğan
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Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı - Haberler Magazin
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