Serdar Ortaç Mesafe Sözleri - Serdar Ortaç Mesafe Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç mesafe sözleri merak ediliyor. Peki, Mesafe şarkı sözleri nedir?
Serdar Ortaç - Mesafe Sözleri
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler gerçek oldu mu?
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler mevsim oldu mu?
Hiç yüzünden darılmak
Her güzel şeye alınmak
Bitik ve mutsuz anılmak
Alın yazımsa sildim çoktan
Peşimden gelirsen
Aşk için direnirsen
Nerde yanlış bilirsen
Çözmeyi düşünürsen
Belki bir gün bulursun
Ama sen onu da unutursun
Boş ver, boş ver
Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler gerçek oldu mu?
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler mevsim oldu mu?
Hiç yüzünden darılmak
Her güzel şeye alınmak
Bitik ve mutsuz anılmak
Alın yazımsa sildim çoktan
Peşimden gelirsen
Aşk için direnirsen
Nerde yanlış bilirsen
Çözmeyi düşünürsen
Belki bir gün bulursun
Ama sen onu da unutursun
Boş ver, boş ver
Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor
Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor