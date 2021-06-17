Serdar Ortaç Mesafe Sözleri - Serdar Ortaç Mesafe Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç mesafe sözleri merak ediliyor. Peki, Mesafe şarkı sözleri nedir?

Serdar Ortaç - Mesafe Sözleri

Bir zamanlar sevdiğin

Aşkı bildiğin günler oldu mu?

Bana güller verdiğin

Tatlı nameler gerçek oldu mu?

Bir zamanlar sevdiğin

Aşkı bildiğin günler oldu mu?

Bana güller verdiğin

Tatlı nameler mevsim oldu mu?

Hiç yüzünden darılmak





Her güzel şeye alınmak

Bitik ve mutsuz anılmak

Alın yazımsa sildim çoktan

Peşimden gelirsen

Aşk için direnirsen

Nerde yanlış bilirsen

Çözmeyi düşünürsen

Belki bir gün bulursun

Ama sen onu da unutursun

Boş ver, boş ver

Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz

Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor

İki sohbet aralı bütün mesafemiz

Geldim anlamıyor

Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz

Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor

İki sohbet aralı bütün mesafemiz

Sevdim anlamıyor





Bir zamanlar sevdiğin

Aşkı bildiğin günler oldu mu?

Bana güller verdiğin

Tatlı nameler gerçek oldu mu?

Bir zamanlar sevdiğin

Aşkı bildiğin günler oldu mu?

Bana güller verdiğin

Tatlı nameler mevsim oldu mu?

Hiç yüzünden darılmak

Her güzel şeye alınmak

Bitik ve mutsuz anılmak

Alın yazımsa sildim çoktan

Peşimden gelirsen

Aşk için direnirsen

Nerde yanlış bilirsen

Çözmeyi düşünürsen

Belki bir gün bulursun

Ama sen onu da unutursun

Boş ver, boş ver

Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz

Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor

İki sohbet aralı bütün mesafemiz

Geldim anlamıyor

Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz

Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor

İki sohbet aralı bütün mesafemiz

Sevdim anlamıyor





Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz

Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor

İki sohbet aralı bütün mesafemiz

Geldim anlamıyor

Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz

Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor

İki sohbet aralı bütün mesafemiz

Geldim anlamıyor

Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz

Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor

İki sohbet aralı bütün mesafemiz

Sevdim anlamıyor