Serdar Gökhan kimdir? Serdar Gökhan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği isimler arasında Serdar Gökhan yer almakta. Peki, Serdar Gökhan kimdir? Serdar Gökhan kaç yaşında, aslen nerelidir?

1979 yılında ''İstanbul video '' adı altında şirket kurarak uzun yıllar video ve film yapımcılığı yapan Serdar Gökhan 1991 yılında Amerika'nın Hollywood'dan sonra ikinci büyük film merkezi Chicago kentine gitti. Serdar Gökhan ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERDAR GÖKHAN KİMDİR?

Serdar Gökhan, doğum adıyla Nusret Ersöz 15 Mayıs 1946 yılında, Mudurnu'da dünyaya gelmiştir. Türk aktör. Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır. Önemli filmlerinden bazıları Gökçe Çiçek, Irmak (Lütfi Ö. Akad) ve Kara Doğan (Yılmaz Duru) olarak sayılabilir.

Babı-ı Ali Nurosmaniye de yedi yıl tabela ve resimli roman ressamlığı yanı sıra film platolarında set dekoratörlüğü yaptı. 1964 yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını atan Serdar Gökhan, atletik yapısı ve üstün başarısıyla Yeşilçam'ın aranan tehlikeli sahne dublörü oldu.

1969 yılında Ses Dergisi'nin ''Sinema Yıldızı '' yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı.

Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde oynadı. Türk sinema izleyicileri onu canlandırdığı atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli, kahraman ve vatansever karakterlerle özleştirdi. Oynadığı tüm karakterlerde sadece '' Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım '' diyen sanatçı 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmlerin başlaması üzerine prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamadı.

1979 yılında ''İstanbul video '' adı altında şirket kurarak uzun yıllar video ve film yapımcılığı yapan Serdar Gökhan 1991 yılında Amerika'nın Hollywood'dan sonra ikinci büyük film merkezi Chicago kentine gitti. Orada sinema sektörünü ve sanatsal faaliyetleri yakından inceleme fırsatı buldu. 1999 yılında İstanbul'a döndü.

ROL ALDIĞI FİLMLER