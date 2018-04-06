Serdar, "Engelli Hakları ile İlgili Bir Alt Komisyon Kurmayı Düşünüyoruz"

Çağdaş dünyada engelliler ile ilgili ciddi adımlar atıldığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, engelli hakları ile ilgili bir alt komisyon kurmayı düşündüklerini söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, Avustralya Türkiye Büyükelçiliği tarafından fonlanan "Uluslararası işaret dili eğitimi ve proje yazma teknikleri" eğitim programı nedeniyle Ankara'da bulunan Türkiye'nin yedi bölgesinden İşitme Engelli bireylerin temsilcileriyle bir araya geldi. Onların sorunları dinleyen Milletvekili Serdar, açıklamalarda bulundu.

Engellilerin önündeki engelleri kaldırmanın kendilerinin birinci görevi olduğunu vurgulayan Milletvekili Serdar, "Sosyal hayat içerisinde onların karşılaşmış oldukları sıkıntılar insanlığın sıkıntılarıdır. Çağdaş dünyada da bunun için ciddi adımlar atılıyor. Özellikle son 15 yıl içerisinde ilgili bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerde de bir takım yaptırımlar getirilerek engelleri kaldırma yönünde ciddi çalışmalar yapıldı. Tabi ki tam olarak yeterli değil. Şüphesiz eksiklikleri var. Ancak bunun için alt komisyon oluşturma yönündeki talebiniz bizimde gündemimizde olan talep" dedi.

Komisyonun altında bir çok alt komisyon olduğunu aktaran Serdar, "Bu komisyonların hali hazır çalışmaları var. Bunlar, 28 Şubat alt komisyonu, cezaevleri alt komisyonu, işçi sağlığı ve iş güvenliği alt komisyonu, yabancı ülkelerdeki İslam ve Müslüman karşıtlığı sorununu inceleyen alt komisyonumuz var. Yine Diyarbakır 5 nolu cezaevini inceleyen alt komisyonumuz var. Hepsi kendi alanındaki sorunları inceliyor. Şuan yürüyen 5 tane alt komisyonumuz var. Benim üye sayım 25. Komisyonlara dağıttığımda milletvekillerinin bazılarına 2, 3 görev vermişiz. Kimilerinin 2 komisyonda görevi var. Yoğun olarak arkadaşlarımız mesai veriyor. Ancak görevi tamamlanacak ve kapatılacak komisyonlarımız var. Bunlar ikmal edildikten sonra engelli hakları ile ilgili bir alt komisyon kurmayı düşünüyoruz. Bu konuda komisyonumuzda dilekçeler de mevcut. Geçtiğimiz günlerde de başkanlık divanını topladığımda orada da gündeme geldi. Bu komisyonların çalışmalarında bir veya ikisi tamamlandıktan sonra ilk iş olarak inşallah engelli hatları ile ilgili komisyonu kuracağız" diye konuştu.

Komisyonun çalışmaya başlamasıyla yoğun olarak ilgili kuruluşları dinleyeceğini dile getiren Serdar, "Bu konuda mevzuat ve yasal düzenlemede eksiklik varsa bunların çalışmaları yapılacak. Sizin hazırlamış olduklarınız raporlar, çalışmaları gündemlerine alıp tartışacak ve biz bunu üst komisyona kabul ederek hükümete tavsiyelerimizi açıklamış olacağız.En kısa sürede bu komisyonu kurmayı planlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ