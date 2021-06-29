Şentop: "İstatistiklerin tamamen gerçeği yansıtması insanların güven duygusunu pekiştirir"
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Şentop: "İstatistiklerin tamamen gerçeği yansıtması insanların güven duygusunu pekiştirir"

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Plaket takdimi TOKAT - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'nde konuştu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Plaket takdimi TOKAT - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'nde konuştu. (3)

Şentop: 'İstatistiklerin tamamen gerçeği yansıtması insanların güven duygusunu pekiştirir'
Şentop: 'İstatistiklerin tamamen gerçeği yansıtması insanların güven duygusunu pekiştirir'
Şentop: 'İstatistiklerin tamamen gerçeği yansıtması insanların güven duygusunu pekiştirir'
Şentop: 'İstatistiklerin tamamen gerçeği yansıtması insanların güven duygusunu pekiştirir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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