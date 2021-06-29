Şentop: "İstatistiklerin tamamen gerçeği yansıtması insanların güven duygusunu pekiştirir"
Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Plaket takdimi TOKAT - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'nde konuştu.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Plaket takdimi TOKAT - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'nde konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş