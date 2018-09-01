Şentepeli Kadınlar, Başkan Yaşar'a Teşekkür Etti

Yenimahalle Belediyesinin kültür gezileri kapsamında Çanakkale'ye götürdüğü Şentepeli kadınlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Rehber eşliğinde Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldukları için Başkan Yaşar'a teşekkür eden konuklar, Yaşar'a el yapımı Atatürk portesi hediye etti.

Yenimahalle Belediyesinin kültür gezileri kapsamında Çanakkale'ye götürdüğü Şentepeli kadınlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuştan Şentepeli Gülsade Özler (66), "Tarih kokan şehirde, geçmişe ve tabiatın doyumsuz güzelliği ile unutulmayacak bir yolculuk yaşadık. Bizlere bu olanağı sağladığınız için minnettarız" dedi.

Belediyenin çalışmalarıyla Şentepe'nin eski halinden eser kalmadığını da sözlerine ekleyen Özler, "Siz gelmeden önce Şentepe'de oturmak vatandaşların tercih ettiği bir durum değildi. Şimdi ise Şentepe Yenimahalle'nin tercih edilen bölgeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Her geçen gün gelişen modern bir mahallede yaşıyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizin güzelliklerini görüyorlar"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, evlerinden çıkamayan vatandaşlara geziler düzenlemenin sosyal belediyecilik anlayışının gereği olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, "Her sene binlerce vatandaşı gezilere götürüyoruz. Bu sayede vatandaşlar gittikleri yerlerde oranın tarihi, coğrafyası ve kültürü hakkında bilgi sahibi olarak, ülkemizin güzelliklerini görüyorlar" şeklinde konuştu.

Barış Tepe Yüzme Havuzu açılışa gün sayıyor

2009 yılından bu yana Şentepe'nin değiştiği konusunda Özler'in söylediklerine katıldığını da ifade eden Yaşar, "Şentepe'nin 2009 yılındaki durumu ile şu anki durumu arasında büyük fark var. Bunu sizler de görüyorsunuz. Ben kimseyi ayırt etmedim, ötekileştirmedim, bana oy verdi, vermedi demedim. Herkese eşit hizmet verdim. Herkesi kucakladım. Bir yerel yönetici olarak sizin paranızı sizlere harcıyorum. Yakın zamanda açılacak olan Barış Tepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri, Şentepe bölgesine büyük değer kazandıracak. 6 bin 281 metrekarelik inşaat alanına sahip tesiste, yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra etken-pasif spor salonu, bay-bayan hamam, sauna, kafeterya ve kafeterya için teras, YENİMEK kurs merkezi, düğün salonu, bay-bayan tuvaletler, mutfak, doktor odası ve mescit yer alacak. Eylül ayında açmayı planladığımız tesisimiz bölgenin toplumsal hayatına renk katacak" dedi. - ANKARA