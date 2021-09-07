Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu, istifa mı edecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu, istifa mı edecek?

Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu, istifa mı edecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Hollanda karşısında 55. saniyede golü yemesi sonrası sosyal medyada kıyamet koptu. Portakallar bu golden 15 dakika sonra farkı 2'ye çıkarınca taraftarlar, henüz maçın bitmesini dahi beklemeden teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş istifa mı edecek? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Hollanda-Türkiye maçı sonrası sosyal medyada araştırılan konular arasında Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu, istifa mı edecek? sorusu geliyor. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ?

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Hollanda karşısında 55. saniyede golü yemesi sonrası sosyal medyada kıyamet koptu. Portakallar bu golden 15 dakika sonra farkı 2'ye çıkarınca taraftarlar, henüz maçın bitmesini dahi beklemeden teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'yla karşılaşıyor. Grup lideri olarak maça çıkan Ay-Yıldızlılar, henüz 55. saniyede gol yedi ve maçta geriye düştü. Bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e yağmur gibi tepki yağdı.

Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın teknik direktörü olmuştu. O günden bu yana gösterdiği performansla olumlu ve olumsuz eleştiriler alan Şenol Güneş, EURO 2020'de gösterdiği performansa dikkatleri çekmiştir.

Şenol Güneş, görevinin başında ve Milli Takım teknik direktörlüğü görevinin devam ettirmektedir.

HOLLANDA 16 DAKİKADA 2 GOL ATTI

A Milli Takım'ın grup liderliğini koruması için büyük öneme sahip maçta Hollanda, 55. saniyede öne geçerken 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hollanda'nın skoru hızlı bir şekilde artırması sonrası taraftarlar maçın bitmesini dahi beklemeden sosyal medyada Şenol Güneş'i istifaya çağırdı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Max Meyer Ozan Tufan Çağdaş Atan Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu, istifa mı edecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 23:47:29. #1.15#

title