Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu, istifa mı edecek?

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Hollanda karşısında 55. saniyede golü yemesi sonrası sosyal medyada kıyamet koptu. Portakallar bu golden 15 dakika sonra farkı 2'ye çıkarınca taraftarlar, henüz maçın bitmesini dahi beklemeden teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş istifa mı edecek? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Hollanda-Türkiye maçı sonrası sosyal medyada araştırılan konular arasında Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş takımdan ayrılıyor mu, istifa mı edecek? sorusu geliyor. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ?

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Hollanda karşısında 55. saniyede golü yemesi sonrası sosyal medyada kıyamet koptu. Portakallar bu golden 15 dakika sonra farkı 2'ye çıkarınca taraftarlar, henüz maçın bitmesini dahi beklemeden teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'yla karşılaşıyor. Grup lideri olarak maça çıkan Ay-Yıldızlılar, henüz 55. saniyede gol yedi ve maçta geriye düştü. Bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e yağmur gibi tepki yağdı.

Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın teknik direktörü olmuştu. O günden bu yana gösterdiği performansla olumlu ve olumsuz eleştiriler alan Şenol Güneş, EURO 2020'de gösterdiği performansa dikkatleri çekmiştir.

Şenol Güneş, görevinin başında ve Milli Takım teknik direktörlüğü görevinin devam ettirmektedir.

HOLLANDA 16 DAKİKADA 2 GOL ATTI

A Milli Takım'ın grup liderliğini koruması için büyük öneme sahip maçta Hollanda, 55. saniyede öne geçerken 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hollanda'nın skoru hızlı bir şekilde artırması sonrası taraftarlar maçın bitmesini dahi beklemeden sosyal medyada Şenol Güneş'i istifaya çağırdı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.