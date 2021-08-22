Şenkaya Belediyesi üretim yaparak öğrencilere destek oluyor

Şenkaya Belediyesi 1900 rakımda ürettiği sebze ve ürünlerden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verirken, Belediye bünyesinde ki küçük ölçekli giderleri karşılıyor.

Şenkaya Belediyesi 1900 rakımda ürettiği sebze ve ürünlerden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verirken, Belediye bünyesinde ki küçük ölçekli giderleri karşılıyor.

Erzurum'a 170 km uzaklıkta 17 bin 500 kişinin yaşadığı 1900 rakımdaki Şenkaya ilçesinde Belediye üretime önem veriyor. Üretimini yapmış olduğu organik bal ve organik sebzeleri ilçede hizmet veren market ve bakkallara satıyor. Geçtiğimiz sene 80 bin lira baldan, 6 bin lira patatesten, bin lira fasulyeden kazanç sağlandı. Elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi olan öğrencilere burs verilirken Belediyenin küçük ölçekli giderleri de karşılanıyor.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "İlçe merkezimiz 1900 rakım. Halk arasında burada sebze yetişmez deniliyordu. Biz iki sera kurarak domates, salatalık ve mısır üretmeye başladık. Bunun yanında organik beyaz patates, organik kara buğday üretmeye başladık. Biz bunu belediyemiz bünyesinde başardık, vatandaşlarımızın yapacakları her türlü tarıma ve üretime desteğimiz tamdır. Üretim olmasa kalkınmada olmaz. Bu sene pandemiden dolayı okullarımız kapalı önümüzdeki yıl birinci sınıftan 4-5. sınıfa kadar öğrencilerimizle birlikte ekmeyi düşünüyoruz. Sayın Milli Eğitim Müdürümüzle irtibatlı öğrencilerimizi seralarımıza tarlalarımıza getireceğiz toprakla nasıl halı olunur ürünler nasıl yetişiyor onlarda emek verecekler. Daha sonra buradaki kazandığımız kazançları eğitim amaçlı kullanacağız, başarılı öğrencilerimize takdim edeceğiz ve Belediyemizin ihtiyaçlarını göreceğiz. Buradaki amacımız üretim olmaz diyenlere karşı biz olur diyoruz yeter ki sevgi olsun yeter ki çalışmak olsun yeter ki çalışma aşkı olsun. İşte biz yaptık oldu yapmak isteyen bütün vatandaşlımıza Belediye olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Belediye serasında çalışan Kurtuluş İzgi, "Belediye Başkanımızın seracılık faaliyetinden dolayı iş sahibi olduk. Günlük sera işleriyle uğraşıyorum. Belediye Başkanımıza bize böyle bir hizmet getirdiği için sonsuz teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı