Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimlerdir? Seni Çok Bekledim fragmanı izle!

Star TV'nin yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev prodüksiyonuyla çok konuşulacak. Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimlerdir? Seni Çok Bekledim fragmanı izle! Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Star TV'nin yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev prodüksiyonuyla çok konuşulacak. Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimlerdir? Seni Çok Bekledim fragmanı izle! Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla 'Seni Çok Bekledim' yakında Star TVekranlarında seyirci ile buluşacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Herkesin merakla beklediği Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerine devam ediyor. İlk olarak Erzincan'da 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul'a gelen oyuncular ve kamera arkası ekip, buradaki çekimlerin ardından, ilk bölüm sahneleri tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

'Seni Çok Bekledim' oyuncu ve teknik ekibi, aylar süren hazırlıkların ve bürokratik onayların ardından, Katar Devleti Hükümeti iş birliği ile çekimlere başladı. Aynı zamanda; FIFA 2022 Katar Teslim ve Miras Yüksek Komitesi (SC) Genel Sekreteri H.E. Hassan Al Thawadi ve Katar Emiri'nin kız kardeşi Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani'nin de destekleriyle çekimlere başlayan ekip, yakında Türkiye'ye dönecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİMOYUNCULARI

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği 'Seni Çok Bekledim', gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. 'Seni Çok Bekledim'in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

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