Sen Çal Kapımı yeni sezon 23. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı m

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile başlıyor. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen çal kapımı izleme linki ve detayları…

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında Sen Çal Kapımı yeni sezon 23. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Serkan ve Eda'nın romantik akşamı acil bir çağrıyla sona erer. Köşeye sıkıştığı için deliye dönen Selin'in çok daha farklı planları vardır. Serkan öğrendiği şeylerden sonra Eda'ya çok farklı bir taleple gelir. Eda'nın kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Bu arada hayatlarına yeni biri girer ve herkesin kafasının karışmasına, kendilerini de inandıkları şeyleri de sorgulamalarına neden olur. Sevdiğin insan için değişmeli misin? Seviyorsan karşındakini değişmeye zorlamak doğru mu?

Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan'ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer. Ayfer istemeden de olsa bu yolda Aydan'ın yanında olmak durumunda kalır. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır.

Serkan'a haksızlık etmeye başladığını düşünen Eda adım atma sırasının kendisine geldiğini düşünür. Eda'nın bir akşam Serkan'ın kapısını çalma kararı beklediğinden çok daha farklı sonuçlar doğurur.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düşer. Yeni PR sorumlusu, Serkan'ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan'la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışır. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişir.

Serkan, Balca'nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca'nın onun peşinde olduğundan emindir. Serkan da kendi görüşünde ısrar edince iddialaşırlar. Balca'nın Serkan'a ilgisi olup olmadığını anlamak için ikisi de kendince çeşitli yöntemler dener.

Bu arada Eda'nın arkadaşları da boş durmaz ve Balca'nın bir açığını yakalamak için peşine düşer. Melo ve Fifi'nin bu çabaları kendilerine enteresan deneyimler yaşatır.

Şirketin hazırlanmakta olduğu bir ihale için çalışırlarken Balca, Eda'ya sinsi bir tuzak kurar. Eda ise patronunun gizli ortağı için birtakım hazırlıklar yaparken, aslında babaannesi için çalıştığının farkında değildir. Hem ihalenin sonucu hem de aynı gün Eda'nın babaannesinin hayatlarına girişi; Serkan ve Eda için çok büyük sürprizler yaratır.

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ (20.00)

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER

Kerem Bürsin/Serkan Bolat

Hande Erçel/Eda Yıldız

Elçin Afacan/Melek Yücel

Melisa Döngel/Ceren Başar

Sitare Akbaş/Figen Yıldırım

Anıl İlter/Engin Sezgin

Evrim Doğan/Ayfer Yıldız

İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ

Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat

Bige Önal/Selin Atakan

Çağrı Çıtanak/Ferit Şimşek

Alican Aytekin/Seyfi Çiçek