Sen Çal Kapımı yeni sezon 12. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile başlıyor. Peki, Sen Çal Kapımı 12. yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen çal kapımı izleme linki ve detayları…

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında Sen Çal Kapımı yeni sezon 12. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı, konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda'da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda'nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda'nın aşık olduğunu duymak için.

Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan'la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda'nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Selin, Serkan'a"Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit'i terk ederim" der ve Eda duyar. Eda, Serkan'ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda'nın onu istemediğinden. Eda, Serkan'dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda'nın Serkan'a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda'nın Serkan'dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda'ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan'a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sen Çal Kapımı 20.00'de başlayacak.

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 13. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin/Serkan Bolat

Hande Erçel/Eda Yıldız

Elçin Afacan/Melek Yücel

Melisa Döngel/Ceren Başar

Sitare Akbaş/Figen Yıldırım

Anıl İlter/Engin Sezgin

Evrim Doğan/Ayfer Yıldız

İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ

Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat

Bige Önal/Selin Atakan

Çağrı Çıtanak/Ferit Şimşek

Alican Aytekin/Seyfi Çiçek