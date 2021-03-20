Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Sen Çal Kapımı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!

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SEN ÇAL KAPIMI 37. bölüm FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 36. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 36. bölümün ardından şimdi de Sen Çal Kapımı 37. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı 36. bölüm izlemek için tıklayınız!

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DİZİDE KİM HANGİ ROLDE:

Hande Erçel - Eda Yıldız

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçekler. Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.