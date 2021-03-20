Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Sen Çal Kapımı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!
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Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Sen Çal Kapımı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!

20.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:34
Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Sen Çal Kapımı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!

Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Sen Çal Kapımı dizisinin 36. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT 1'de yayınlanan Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Sen Çal Kapımı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!

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SEN ÇAL KAPIMI 37. bölüm FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 36. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 36. bölümün ardından şimdi de Sen Çal Kapımı 37. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı 36. bölüm izlemek için tıklayınız!

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DİZİDE KİM HANGİ ROLDE:

Hande Erçel - Eda Yıldız

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçekler. Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.

  • Neslihan Yeldan - Aydan Bolat
  • Bige Önal - Selin Atakan
  • Evrim Doğan - Ayfer Yıldız
  • Anıl İlter - Engin Sezgin
  • Melisa Döngel - Ceren Başar
  • Çağrı Çıtanak - Ferit Şimşek
  • Elçin Afacan - Melek Yücel
  • Sitare Akbaş - Figen Yıldırım
  • Başak Gümülcinelioğlu - Pırıl Baytekin
  • Alican Aytekin - Seyfi Çiçek
  • Sarp Bozkurt - Erdem Şangay
  • İlkyaz Arslan - Leyla Haktan
  • Hakan Karahan - Şef Alexander Zucco
  • Sarp Can Köroğlu - Deniz Saraçhan
  • İlayda Çevik - Balca Koçak
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