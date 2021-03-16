Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle, son (35) bölüm full izle!

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SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 35. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 35. bölümün ardından şimdi de Sen Çal Kapımı 36. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SEN ÇAL KAPIMI 34. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eda, Serkan'ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan'a sorarken, Serkan'ın cevabı öfkelenmesine neden olur. Serkan'ın bu hamlesi ikisi arasındaki aşk oyununu daha da kızıştırır. Peki bu aşk oyununu Eda mı Serkan mı yoksa sadece "aşk" mı kazanacak?

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı dizisinin 35. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

DİZİDE KİM HANGİ ROLDE:

Hande Erçel - Eda Yıldız

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçekler. Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.

Neslihan Yeldan - Aydan Bolat

Bige Önal - Selin Atakan

Evrim Doğan - Ayfer Yıldız

Anıl İlter - Engin Sezgin

Melisa Döngel - Ceren Başar

Çağrı Çıtanak - Ferit Şimşek

Elçin Afacan - Melek Yücel

Sitare Akbaş - Figen Yıldırım

Başak Gümülcinelioğlu - Pırıl Baytekin

Alican Aytekin - Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt - Erdem Şangay

İlkyaz Arslan - Leyla Haktan

Hakan Karahan - Şef Alexander Zucco

Sarp Can Köroğlu - Deniz Saraçhan

İlayda Çevik - Balca Koçak