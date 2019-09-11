Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti

11.09.2019 09:26

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde heyecan dorukta olacak. Bu akşam ekrana gelecek 55. bölümde Nefeslere sığınan Zeynep'in tanıklık yapmak için gittiği adliyede Genco'nun adamları tarafından öldürülmesi gerilimi yükseltecek. Tahir, Genco'nun evini basar fakat asker arkadaşı Ferhat ile karşılaşır. Zeynep ise Ferhat'ın çocukluk aşkıdır. Bundan dolayı Genco'yu kaçırır. Tahir ise Ferhat'ın katil olmasını önlemek istemektedir. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde olacaklar...

SEN ANLAT KARADENİZ 55. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Tahir ile Nefes, Genco'dan kaçan ve onlara sığınan Zeynep'e kol kanat gererler. Genco'dan hesap sormak için Zeynep'i hakim karşısına çıkarmak istemektedirler. Fakat Genco'nun adamları Zeynep'i adliye önünde öldürür. Tahir, bu olay karşısında sinirlenir. Genco'nun evini basar fakat Ferhat'ın silahını sırtına dayaması ile bırakmak zorunda kalır.

Diğer yandan öldürülen Zeynep, Tahir'in asker arkadaşı olan Ferhat'ın çocukluk aşkıdır. Ferhat cenazede Zeynep'in fotoğrafını görünce deliye dönüyor. Tahir ve çevresindekiler onu zor zaptediyorlar. Fakat Ferhat intikam almak için Genco'yu kaçırır. Onu işkence yaparak öldürmek istemektedir. Bacaklarından bağlayarak ters bir şekilde sallandırır. Tahir ise bir an önce Ferhat'ı bulup onu katil olmasını önlemek istemektedir. Aynı zamanda Genco'yu hakim karşısına çıkarmak niyetindedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genco, Melek'in mahkemede gerçekleri söylememesi ile serbest bırakıldı. Fakat elinden kurtulup Nefes'e sığınan Zeynep'in anlattıkları sonrasında Tahir, Genco'nun evine baskına gider. Fakat Ferhat'ın namlusunun ucunda onu bırakmak zorunda kalır.

54. bölümde Tahir, Nefes'i son anda hastaneye yetiştirmeyi başarıyor. Fakat Tahir, hem Nefes'i hem de bebeği kaybetmenin korkusuyla adeta çıldırır. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gider. Ama Tahir hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Bu arada Genco'nun yıllardır canını yaktığı genç bir kız Nefes'e sığınır. Artık Genco'nun yaptıklarının cezasını çekme vakti gelmiştir.