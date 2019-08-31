Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm 2. fragmanı izle - Yeni bölüm ne zaman?

31.08.2019 11:58

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinin hayranları kavuşmak için gün saymaya başladı. Yeni bölüme dair 2. fragman da yayınlandı. Nefes ile Tahir arasında geçen konuşma izleyicileri sevindiriyor. Nefes, "Masal nasıl bir isim sence?" diye soruyor. Tahir ise "Tam benim kızıma uygun bir isim" diye cevap veriyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezonu 4. Eylül'de başlıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kendisi gibi şiddet gören kadınlar için radyo programına başlayan Nefes, Melek için de bir umut oluyor. Genco ise olanlar karşısında çıldırmış gibi Melek'i eve kapatıyor. Hazan'da Nefes ile Tahir ile birlikte Melek'i bulmaya gelseler de Melek'ten bir iz yoktur. Her şeyi kızının iyiliği için yaptığını düşünüp söylese de Hazan, Genco'yu yener ve Melek'in yerini öğrenir. Olanlara daha fazla dayanamayan Melek, eve benzin dökmüştür ancak Genco Melek'i annesi ve Hazan'ın hayatı ile tehdit eder. Bu kötülükleri nedeniyle Genco'nun ölmesini isteyen Melek, kibrit ile evi, ateşe verir. Genco kaçmaya kalkışsa da Melek kafasına vurarak onu engeller. Nefes, Tahir ile Hazan geldiklerinde ev ateş içindedir. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek'i kurtarmak istiyor.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, Genco'nun elindedir. Tahir, Nefes'i Genco'nun elinde kurtarıyor. Fakat Nefes acı çekmektedir.