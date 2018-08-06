Şemsi Denizer Mezarı Başında Anıldı

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürdüğü sırada 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer, anıldı.

Denizer'in, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gökçehatipler köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, burada yaptığı konuşmada, Şemsi Denizer'i 50 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü sendikal mücadele ile geçirdiğini söyledi.

İşçilerin, emekçilerin ve ülkenin çıkarlarını canla başla savunduğu bir dönemde katledildiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Genel Maden İşçileri Sendikamızın çok değerli Genel Başkanı ve Türk-İş'imizin çok değerli genel sekreteri, liderimiz rahmetli Şemsi Denizer'i aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Şemsi Denizer, 50 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü sendikal mücadele ile geçirdi. Son 10 yılda sendikamızın genel başkanı, son 8 yılında Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş'in genel sekreteri olarak görev yaptı. İşçilerin, emekçilerin ve ülkemizin çıkarlarını canla başla savunduğu bir dönemde, 6 Ağustos 1999 tarihinde gece yarısı evinin önünde kurulan bir pusuda katledildi."

Demirci, Denizer'in hayatının her aşamasında demokrasi mücadelesi verdiğini hatırlatarak, "Cesareti, kararlılığı, disiplini, bilgisi, becerisi ve araştırmacı karakteriyle Zonguldak'ta ve Türkiye'de sendikal mücadelenin önderi, lideri oldu. Tüm dünyanın saygınlığını kazandı." diye konuştu.

GMİS yöneticileri ve madenciler, Denizer'in mezarına karanfil bıraktı.