"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
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"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da evinde, kendini astığı iddia edilen 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in erkek arkadaşı tarafından bayıltana kadar dövüldüğü olayın ardından polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Aleyna Çakır ifadesinde "Ümit, içeri girer girmez 'Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı, yumruk attı" dedi.

06.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:37

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etti. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ BÖYLE ANLATMIŞ

Esen'in kendisine geldikten sonra karakola giderek koruma talep ettiği ve şikayetçi olduğu ifadesine DHA ulaştı. Şiddet olayından yaklaşık 1,5 ay sonra hayata veda eden genç kız, ifadesinde, yaşadıklarını şöyle anlattı: "17 Nisan günü 04.00 sıralarında Ümit U.'nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi. Kapıyı çalıp, 'Ümit hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez 'O…. seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kalmışım. Kendime geldiğimde Ümit U'nun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yaptığını öğrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit'ten şikayetçiyim. Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum."

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayağın ardından verdiği ifadesi ortaya çıktı

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ümit U. ise ifadesinde "Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.'yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek, kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" diye konuştu.

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayağın ardından verdiği ifadesi ortaya çıktı

CANLI YAYINI YAPMADIM

Ümit Ö., Instagram'dan canlı yayın yapıp yapmadığının sorulması üzerine de "Ben ne tehdit ve hakaret ettim. Ne de Instagram'dan canlı yayın yaptım. Öyle bir şey olmadı" dedi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ümit U.'nun yaptığı canlı yayına ait görüntüler ise genç kızın intiharının ardından ortaya çıktı.

"CANLI YAYIN YAPINCA EVİ TERKETTİM"

Ümit Ö'nün yanında olan E.Ö. ise, "Ümit'in eşyalarını almak üzere gittik. Kendi rızasıyla bizi içeri aldı. Ümit, eşyalarını isteyince, tartışma çıktı. Ben darbettiğini görmedim. Sema'nın baygın şekilde yattığını gördüm. Ümit, cep telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yapınca çok sinirlendim. Hemen evden ayrıldım. Ümit'in aracı olmadığı için ben götürdüm" şeklinde konuştu.

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayağın ardından verdiği ifadesi ortaya çıktı

ELLERİNDE VE BACAKLARINDA MORLUKLAR VARDI

Öte yandan intihar olayından sonra olay yerinde tutulan polis tutanağında, genç kızın, boynunda bornoz kuşağı bulunduğu halde yüzüstü yatar vaziyette olduğu, elleri ile bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer aldı.

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayağın ardından verdiği ifadesi ortaya çıktı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayağın ardından verdiği ifadesi ortaya çıktı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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