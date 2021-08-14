Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
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Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor

Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel afetinin yaşandığı Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sel afetinin yaşandığı Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor. AFAD, şu ana kadar 2 bin 347 kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Selde mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor. Helikopterlerle mahsur kaldıkları yerden alınan vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterler, yaralı veya bulundukları bölgede mahsur kalan vatandaşları tahliye ederek sağlık kuruluşlarına sevklerini sürdürüyor.

Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin meydana geldiği Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel ve su baskınlarına müdahale çalışmalarında 5 bin 820 personelin görev yaptığını açıkladı. AFAD, ayrıca şu ana kadar 2 bin 347 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve 42 bin 820 kişiye de sıcak yemek dağıtıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine de 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildiğini açıkladı. - KASTAMONU

Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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