Selin Ciğerci üzerinde servet taşıyor! Sadece tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra aylık kirası 80 bin TL olan eve taşınan Selin Ciğerci, bu sefer de lüks takılarıyla gündeme geldi. Ciğerci'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraftaki saatinin 4 milyon, tektaşının da 11 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra ile eylül ayında tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, lüks harcamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını boyatan Ciğerci, yeni imajını göstermek için bir fotoğrafını paylaştı. Ancak fotoğrafta Ciğerci'nin saçlarından çok takıları konuşuldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Ciğerci'nin kırmızı tasarım saati tam 4 milyon 125 bin TL. Ünlü ismin sıra sıra taktığı tektaşlardan biri ise tamı tamına 11 milyon TL değerinde.
Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra Beykoz'daki lüks villasını atışa çıkaran Selin Ciğerci, Zincirlikuyu'daki bir rezidansa taşındı. Ciğerci'nin yeni evinin aylık kirası 80 bin TL, aidatı ise 10 bin TL.
Geçtiğimiz günlerde basketbolcu Metecan James Birsen ile aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci, sevgilisiyle el ele görüntülendi. Ciğerci, sevgilisiyle ilk pozunu Instagram hesabından paylaşmış ancak kısa sürede silmişti.
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