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Selin Ciğerci, Show TV'de yayınlanacak moda programında jüri üyeliği yapacak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan Selin Ciğerci, ekranda program yapmaya başlıyor. Show TV ile anlaşan Ciğerci, Bir Başka Güzel adlı moda yarışmasında jürilik yapacak.

2019 yılında muhteşem bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra da Çıra ile arkadaş kalacağını söyleyen Ciğerci, bu zorlu süreci çalışarak atlatmaya karar verdi ve bir televizyon programıyla anlaştı.

"PAZARTESİ GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORUM"

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ciğerci, Show TV ile anlaştı. Ciğerci, Bir Başka Güzel adlı moda programında jürilik yapacak. Esra Eron'un sunumuyla ekranlara gelen programda jüri üyesi olarak yer alacak olan Ciğerci, güzel haberi yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Show TV'nin gönderdiği çiçek ve "Show TV ailesine hoş geldiniz" notunu paylaşan Ciğerci, "Allah'ım herkese kalbinin ekmeğini yemeyi nasip etsin etsin ben de dahil. Show TV ve BBO Yapım ailesi ile anlaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Yolumuz açık olsun hanımlar sizi seviyorum. Hafta içi her gün 12:30 Show TV ekranların da sizlerleyim. Ay çok mutluyum sonra uzun uzun konuşuruz" dedi.

Selin Ciğerci, Show TV'de moda programında jüri üyeliğini yapacak

"PAZARTESİ GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORUM"

Daha sonra program çekimlerden bir fotoğraf paylaşan Ciğerci, "Benim bir başka güzelim sizlersiniz hanımlar. Ama gerçekten biz çekimlerde çok eğleniyoruz pazartesi gününü iple çekiyorum. İyi ki varsınız hanımlar" notunu yazdı.

Selin Ciğerci, Show TV'de moda programında jüri üyeliğini yapacak

Ciğerci'nin paylaşımlarına Yasemin Sakallıoğlu, Saba Tümer, Ebru Şallı, Özlem Ada Şahin, Aleyna Tilki, Ebru Akel, Simge Sağın ve Berna Arıcı gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Selin Ciğerci, Show TV'de moda programında jüri üyeliğini yapacak

Selin Ciğerci, Show TV'de moda programında jüri üyeliğini yapacak

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Selin Ciğerci, Show TV'de yayınlanacak moda programında jüri üyeliği yapacak
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Ecem Altan
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Haber: Selin Ciğerci, Show TV'de yayınlanacak moda programında jüri üyeliği yapacak - Haberler Magazin
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