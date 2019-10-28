Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdi

28.10.2019 21:45

Uzun zamandır futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bu akşam nikah masasına oturdu.

Dünyaevine giren çifti dostları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahidi ise ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.

BABASI KIRMIZI KUŞAK YERİNE ALTIN KEMER TAKTI

Öte yandan, düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı.

Günler öncesinden hazırlıklara başlayan ünlü fenomen, düğüne ait her detayı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Nişanlısı Gökhan Çıra ile evden çıkan Ciğerci bahçede davul zurna eşliğinde oynayarak çıktı.

DEMET AKALIN ARKADAŞINI MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti. İddiaya göre Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle 250 bin TL'lik anlaşma yaptığını öğrenince paylaşımları sildi.

Bu iddianın ardından Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'yi mutlu gününde yalnız bırakması bekleniyordu. Ancak ünlü şarkıcı, arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı ve nikah şahidi oldu.